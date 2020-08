Paula Arias se adapta a la pandemia y ahora hace delivery de comida

Compartir Facebook

Paula Arias estará hoy en ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’ para demostrar, junto a Vernis Hernández, que tiene mejor sazón que Carlos Cacho, quien llega acompañado de su hermana Patricia.

La líder de ‘Son Tentación’ cuenta que la crisis de la pandemia también la ha golpeado pero sigue adelante con sus proyectos musicales y jura que sigue sola desde que rompió con el padre de sus dos últimas hijas, quien fue ampayado con otra.

– ¿Cómo te afectó la pandemia?

Todo este tiempo ha sido muy complicado, he tenido muchas preocupaciones, aún las tengo, he sufrido ansiedad, estrés y hasta depresión por cómo ha cambiado nuestra vida por completo; pero uno es fuerte y, por la familia, por los hijos, tiene que salir adelante.

– ¿Y en lo económico?

En lo económico no me quedó más que adaptarme, ahora estoy haciendo mis deliverys de comida, recomendando marcas y así estoy sobreviviendo porque no quiero dejarme caer. Además, para seguir brindando música, también se tiene que invertir, estoy haciendo un poco de todo para poder seguir trabajando por la música, por mi familia, por todos los años de trayectoria, seguimos en la lucha.

– Eres una amante del Tik Tok, ¿esto te ayuda a conectar con tu público?

En este momento la herramienta principal para llegar a más público y a más corazones es la red social. El Tik Tok hizo que me acerque al público, hasta en el extranjero, cuando empecé, ya no paré, tanto que ahora me reconocen como tiktoker.

– ¿En qué proyectos musicales estás ahora?

Todos los proyectos musicales que dejamos por la pandemia están en stand bye, pero seguiremos haciendo música, ya estamos empezando con nuestros conciertos y se vienen muchos estrenos, además de feats con cantantes nacionales e internacionales.

– ¿Cómo va tu corazón?

Mi corazón está lleno de amor por mi familia, por mis hijos, que es lo más importante. En lo sentimental, estoy muy bien soltera y no tengo apuro por conseguir una pareja o alguien que esté a mi lado, estoy muy tranquila.

