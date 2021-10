Compartir Facebook

La líder de ‘Son Tentación’ es blanco de críticas por haberse reconciliado con Eduardo Rabanal a pesar de ampays y ahora da sus razones.

Paula Arias estuvo en ‘América Hoy’ de invitada y el tema que no iba a pasar desapercibido era el de su reconciliación. Esto pues Paula está en el ojo de la tormenta por haber perdonado al futbolista luego de ampays junto a su ex pareja y madre de su hijo.

Sin embargo, Paula está más que decidida con su relación y con el hecho de haberla retomado. Pero las conductoras de ‘América Hoy’ estaban ansiosas por saber cuáles eran las razones que habían hecho que Paula perdone lo que parecía ser una infidelidad.

“Soy una mujer fuerte, segura de sí misma, hay muchas opiniones, personajes que puedan compartir y aconsejarme, pero los que los estamos pasando y viviendo, somos los protagonistas”, dijo Paula.

Además, rápidamente distanció la situación actual de lo ocurrido con su ex pareja, Tomás Medrano quien le fue infiel cuando eran una familia. Paula asegura que con Eduardo tiene todo lo que necesita para perdonarlo y las circunstancias son completamente diferentes.

“No todos los casos son iguales, tengo las pruebas suficientes para yo perdonar, y en el caso anterior (su ex esposo), ya era demasiado. No se puede comparar, ya eramos una familia, teníamos dos hijas”, señaló la salsera.

La salsera Paula Arias llegó como invitada a ‘En boca de todos’ para presentar el nuevo éxito de ‘Son Tentación’, pero aprovechó el espacio para aclarar algunos puntos de su relación sentimental con el futbolista Eduardo Rabanal.

“Yo respeto las opiniones que se han dado en los programas, pero las personas que vivimos nuestra relación somos nosotros. Así como soy una mujer que me puedo levantar, seguir, crecer, sin necesidad de tener al lado a otra persona, ahora yo también puedo pararme de frente y decir que yo sí confío en mi pareja”, dijo en un primer momento.

No obstante, reconoció que no todo es color de rosas como lo pintan y admitió que por un momento, terminó su relación con el pelotero. “Hubo una pausa, se terminó la relación. Yo sé que soy una persona pública, pero tengo una vida privada. Si yo he regresado con él, al día siguiente, en una semana, un mes, un año, es mi vida privada, yo sé por qué lo hago”, comentó.

