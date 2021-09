Paula arremete contra ‘Shey Shey’ por negar a Sánchez Alayo: “¡Cómo lo va a negar! Todo el mundo lo sabía”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

¡Fuerte y claro! La popular ‘Chica Tulum’ atacó a su ex amiga por negar a Simón Sánchez y aseguró que no le cree nada de nada.

Paula Manzanal se sorprendió al enterarse sobre las declaraciones de la ‘leona loca’ al negar su relación que tuvo con el empresario. En el programa ‘Amor y Fuego’ comentó que todos se dan cuenta de que Sheyla no respeta los códigos de amigas.

También te puede interesar: Leonard León arremete contra Tomate Barraza tras llamarlo mal padre: “Deja de opinar de mi”

“Estoy segura que todos se darán cuenta que en verdad es como, quizá es una enfermedad de Sheyla meterse con los novios de sus amigas”, indicó.

Además mencionó que su ex amiga está mintiendo sobre su relación que tuvo con Simón Sánchez: “Yo ya no sé qué vida creerle a Sheyla, porque se ha inventado una nueva historia de su vida que no existe. ¿Cómo no va a haber estado con Simón si todos sabíamos que ellos estaban juntos?”, expresó.

Indicó que Sheyla buscaba al empresario, pero que él nunca quiso oficializarla: “Hasta donde yo sé, la que estaba atrás de Simón es ella, y la que la pateó fue él, él ya no quiso vincularse con ella”

“Ella estaba atrás de él, la que lo llamaba, la que le pedía los pasajes a Tulum era ella.. en ningún momento fue él”, acotó.

E incluso afirma que la ‘leona loca’ le pedía dinero: “¿Ella le pedía transferencias de dinero? Bueno, hasta donde yo sé, creo que sí”, aseveró.

PEDRO MORAL ‘CHANCA’ A SHEYLA

Pedro Moral negó las declaraciones de su ex Sheyla Rojas, quien señaló que durante su relación lo apoyaba económicamente y hasta le prestó dinero no solo para iniciar un negocio sino para comprarse una camioneta. Ello, luego que la ex chica reality se defendió de la fama de interesada que este le creó.

“A mí nunca me ha apoyado nadie económicamente, más que mis padres en algunas ocasiones. Ella no ha comprado ni un caramelo y ¿me va apoyar a mí? Ha salido a decir un montón de cosas que, la verdad, a mí me han molestado bastante”, acotó en “Magaly TV, la firme”.Por otro lado, recordó que la ex chica reality le cobraba por los eventos qué él organizaba. “Me cobraba 4500 dólares por cada evento. Hicimos tres pero el último no pude pagarle completo. En total le di 10 mil dólares. Se iba a casar conmigo, pero me cobraba 10 mil dólares, si eso es normal, entonces que la gente juzgue”, cuestionó Pedro Moral.

Como se recuerda, Sheyla señaló que ella estaba ilusionada, pero que no se casó porque no estaba enamorada de Pedro Moral. “Era de él el sueño de casarse, yo no quería, mi sueño era formar una familia, pero no vestirme de blanco”, reveló.

También te puede interesar: «Hubo una traición», le dijo Paula a Jossmery por querer estar con Ignacio