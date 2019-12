Paula Ávila echa a ex André Castañeda en el sillón rojo

Luego que André Castañeda brindara detalles de su tormentosa relación con Paula Ávila en ‘El valor de la verdad’, la argentina utilizó su cuenta de Twitter para mandarle una clara indirecta al exchico reality. Recordemos que el fortachón reveló que la modelo se golpeaba e incluso amenazo con tirarse del octavo piso si terminaba su romance.

“Después de años… muchos años, tengo algo que decirles… ¿están listos? Estoy arrepentida de no haberlo hecho antes, pero es momento de la verdad. Estoy yendo a Palermo a tomarme unas birras (cervezas) y no tengo tiempo ni espacio para lo demás”, escribió la rubia desde Argentina, ya que viajó a su país natal para pasar las fiestas con su familia.

Asimismo, la modelo reveló que no vio el programa de Beto Ortiz y que en enero regresa al Perú. Al ser consultada si se volverá a sentar en el sillón rojo, respondió: “no”.

“Ahora sí. ¿2020 te espero así de feliz o más?”, posteó ‘Poly’ como leyenda de una foto donde se luce con un sexy bikini negro y una sonrisa de oreja a oreja.

AGREDIÓ A ‘POLY’

A pesar que anteriormente negó haber maltratado a su expareja, en la última emisión de ‘El valor de la verdad’ André aceptó que jaló del cabello de la argentina cuando la vio colgada del cuello de Nicola Porcella.

“Lo que hago es agarrarle (jalar) el pelo y decirle acá estoy. De esto hicieron una historia sínica. Le jale para que me mire. Le dije cosas feas, le dije que era una puta. Otros dijeron que la había arrastrado, si hubiera hecho eso me hubieron sacado de la discoteca”, detalló el fortachón, agregando que después le pidió disculpas a su ex. “Fue un error”, admitió.