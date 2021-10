Paula defiende a su mamita de las acusaciones de Macarena: “Mi mamá ni siquiera toma alcohol”

Compartir Facebook

La modelo argentina aseguró que la mamá de su ex amiga la agredió y mostró las heridas provocadas, Paula sacó las garras por su progenitora.

Macarena Gastaldo acusó a la mamá de Paula, Ana Sarmiento de haberla agredido en aparente estado de ebriedad. Paula Manzanal no se quedó callada y aseguró que serían tres denuncias en contra de la argentina.

“Me he enterado de que tiene más de una denuncia policial y con la mía son tres, una es por estafa.Creo que está desesperada e intenta ahora como víctima”, aseguró.

Aprovechó en defender a su mamá quien fue acusado de agredir en estado de ebriedad: “Mi mamá ni siquiera toma alcohol. Es burra o qué esa mujerzuela”.

MACARENA DENUNCIA A LA MAMÁ DE PAULA

La guerra no cesa. Esta vez, la argentina Macarena Gastaldo denunció que la mamá de Paula Manzanal la agredió físicamente y le armó tremendo escándalo dentro de un restaurante en el distrito de San Isidro.

“Me dobló la mano, estoy rasguñada con la uña toda rota, tengo la uña en carne viva” denunció la ‘Gaucha’ Macarena Gastaldo. El hecho habría ocurrido el último miércoles por la noche.

La argentina también dijo que la señora le lanzó una copa de vidrio en la cara y “casi la desfigura”. “Agarra una copa de vidrio, me la quiere tirar en la cara y mis amigos le agarran la mano (…) Casi me tira la copa en la cara, te juro que estoy… estoy traumada porque si me hubiera tirado eso estaría desfigurada”, comentó.

Frente a este hecho, Macarena Gastaldo dijo que no parará y ya hizo la denuncia respectiva en la comisaría por agresión. “Llego, saludo a una amiga, me voy a sentar a mi lugar y la señora viene toda borracha y me dice: ‘deja de estar hablando de mi hija’, que no sé, ‘put… de mierd…’. Me empieza a insultar”, sostuvo. “Parecía una callejonera”, agregó.

