¿Paula le manda su chiquita a Melissa?: “Las mujeres pertenecen donde se les respeta”

La influencer dejó un mensaje en redes sociales que al parecer estaría dirigido a Melissa Paredes, tras las conversaciones con el ‘bailarín’ que reveló.

Paula Manzanal remeció a todos justo en el día de San Valentín al revelar audios y chats de las conversaciones que ella mantenía con Anthony Aranda. Según mostraron ante el público y en redes, al ‘activador’ y a Melissa Paredes esa información no les hizo ni cosquillas.

Parece que eso no le gustó a Paula, pues siente de alguna forma que Melissa Paredes no se dio su lugar. Dado que según las conversaciones, el ‘activador’ quería tener un romance con Paula semanas antes de su ampay con Melissa.

Es por eso que la influencer utilizó sus historias de Instagram para compartir una frase que encajaría con la situación de Melissa. Paula compartió la publicación y se pensaría que está dirigida a Melissa, como un consejo para su relación.

“Las mujeres pertenecen donde se les quiere, se les respeta y sobre todo, donde se le demuestra”, se podía leer en la publicación.

Por su parte, Melissa y Anthony se empeñan en hacer público en redes su romance, para que todos noten que las cosas van bien entre ellos. Asimismo, en San Valentín, el ‘activador’ le regaló un bello ramo de rosas a Melissa con una frase que resaltaba la “fortaleza de su amor”.

La ex conductora de televisión arremetió contra la ‘urraca’ por estar constantemente hablando de su relación con Anthony Aranda.

Melissa Paredes salió a defender una vez más a capa y espada a su novio, Anthony Aranda. Esto pese a la información difundida por Paula Manzanal entre chats y audios que dejaban ver que el ‘activador’ quería un romance con Paula.

Toda la información se transmitió a través del programa de Magaly Medina, es por eso que Melissa no dudó en arremeter contra la ‘urraca’. “Es parte de… Nosotros estamos superbién, lo que ella presentó fue de hace rato, ahí no teníamos nada. No entiendo qué tanto se molesta Magaly, qué tanto hace su programa conmigo, como sea trata de poner fechas”, comentó Melissa para un medio local.

“Cuando hacía tiktoks con Anthony fue porque bailaba con él y recién nos estábamos conociendo, me da risa que como sea quieren molestarnos. ¡Ya déjennos en paz! No sé por qué se empeña en hacer parecer algo que no es, de hecho, el ‘ampay’ fue en octubre y eso fue en setiembre. Anthony está tranquilo y yo igual, estamos felices”, señaló.

