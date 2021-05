Compartir Facebook

Tras las declaraciones de Ignacio Baladán en Esto es Guerra, Paula Manzanal se terminó de picar y lanzó tremendo misil en sus redes sociales dirigido para su ex, tildándolo de ‘falso’.

“No se quién es más falso, Ignacio o un billete de dos soles. Baladán, eres un cobarde”, escribió la rubia en una de sus stories, dirigida con nombre y apellido para el chocolatero.

Cientos de usuarios le pidieron a Paula que tenga un poco más de correa y no se deje llevar por el show que suelen hacer en el reality y que siga para adelante nada más.

AÚN NO LO OLVIDA

La modelo Paula Manzanal reconoció que aún sigue enamorada del “chico reality”, Ignacio Baladán, ya que es normal que los sentimientos no se vayan de la noche a la mañana.

En una entrevista para “Mujeres al Mando”, las conductoras le preguntaron si es verdad que, su corazón aún late por el “chocolatero”. La “influencer” respondió que mantiene un afecto por el uruguayo, pues acaban de terminar.

“Creo que ha pasado muy poco tiempo. Obviamente aún no lo he olvidado de un día a otro. No lo veo hace una semana. Obviamente no me voy a olvidar. Sí (aún late por el “chocolatero”)”, mencionó Paula Manzanal.

