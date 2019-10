Paula Manzanal chapa con su cuñado

A través de sus redes sociales, la modelo peruana Paula Manzanal confirmó su nuevo romance con el australiano Adam Cartwright, hermano del padre de su hijo. “Nos enamoramos por casualidad. Nos quedamos enamorados por elección propia, Adam”, escribió Paula en Instagram acompañado de una foto donde la pareja luce muy cariñosa.

A pesar que el post recibió algunas felicitaciones, también obtuvo algunas críticas por parte de sus seguidores quienes no dudaron en comparar su nueva relación con la anterior que tuvo con el padre de su hijo, Jordan Davies. “Él se irá a su país y te dejarán llorando”, fue el comentario de una fan, a lo que Manzanal no dudó en contestarle y hasta desmentirla.

“Qué tonto tu comentario pues el donante no me dejó ni yo quedé llorando. Lo dejé yo por inmaduro y él se vengó en mi bebé. Y para tu información su familia es súper unida a mí y sus papás me dicen hija. Si ves mis historias vivo con ellos”, escribió la peruana.

Asimismo, la amiga de Fidelio Cavalli defendió a su novio de los comentarios que lo tildaban como “vago”. “Solo porque tiene tatuajes. Él trabaja en las minas y es súper cariñoso y bueno. El tener tatuajes es un estilo muy australiano”, manifestó.

Por su parte, el australiano también oficializó la relación con la peruana al compartir un video en el que aparecen besándose. “Eres un ángel, Paula”.