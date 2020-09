Paula Manzanal confirma que Sheyla y Luis Advíncula fueron «salientes»

Compartir Facebook

Al parecer el destape de las conversaciones íntimas de Sheyla Rojas con Luis Advíncula tiene para rato. Ahora, su amiga Paula Manzanal confirmó lo que muchos creían…

Según la modelo, Sheyla y el futbolista de la selección peruana tuvieron algo, pero “que nunca se llegó a oficializar”. En recientes declaraciones, la Manzanal confirmó que su amiga Shey Shey era «saliente» de Advíncula.

DEJANDO LAS COSAS CLARAS

Paula Manzanal dejó en claro, que ambas personalidades nunca confirmaron nada. Pero que sí hubo «algo ahí».

“Han sido como salientes, no ha sido una cosa fugaz (…) Si es tu saliente, está bien que salgan de viaje. Oficial no (han sido pareja), pero sí salían, si tuvieron un romance, pero no lograron a oficializar”, reveló la modelo durante la entrevista.

Lo gracioso de la entrevista, fue el momento donde la Manzanal dijo que Sheyla Rojas y el pelotero se conocen desde hace 10 años, pero que ella nunca tuvo algún interés.

Según Paula Manzanal, sería esta amistad y confianza, que es por ello que Advíncula entendía lo que Shey Shey le decía cuando le escribió que quería “sangrarlo”. Ya que todo sería en tono de broma.

“Donde hubo fuego , cenizas quedan (…) Están mas juntos que nunca, se hablan… están en contacto, la gente pensaba que se iba a separar, pero no”.

EL ESCÁNDALO

Se recuerda que la ahora ex presentadora de televisión fue expuesta por su entonces asistente de confianza. Él habría expuesto a la modelo mostrando sus chats íntimos que tenía con el jugador de la selección, Luis Advíncula.

La popular «Urraca» sacó el ampay, dijo: “Lo que voy a mostrar son conversaciones, pasajes de avión. Todo eso se los voy a contar en la historia, ella viajó a España, tenemos el hotel en donde se hospedaron, por algunos días”

Además se sabe que la modelo dejó de publicar por los problemas que ahora tiene con el padre de su hijo, Antonio Pavón.