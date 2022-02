Paula Manzanal cuenta que su galán le regaló un auto BMW: “muy atento”

Compartir Facebook

Paula Manzanal conversó largo y tendido con ‘América Hoy’ en su última edición. En dicho espacio, la modelo no solo habló de Melissa Paredes y Anthony Aranda, su ex bailarín en ‘Reinas del show’, sino también habló de su nuevo galán en España.

“La verdad que estoy muy contenta, esta vez he decidido hacerlo más privado. Ya vamos tres meses juntos. La verdad que estamos muy contentos, paso y paso, ahí vamos”, comenzó diciendo.

Sin embargo, Janet Barboza no se calló nada y le recordó a Paula el ‘detallazo’ que habría tenido su nuevo galán con ella. El misterioso hombre le habría regalado un costoso carro de la marca BMW. “Si me da varios regalos, en Navidad me dio. La verdad es que es un chico muy atento”, afirmó con una gran sonrisa.

Melissa Paredes responde a sus ex amigas de «América hoy» y dice que Paula Manzanal desmintió que bailarín quiso fugarse a España

“Yo fresh”. A Melissa Paredes no le afectó para nada los comentarios que hiciera Janet Barboza sobre su bailarín activador Anthony Aranda y menos que este la haya considerado como ‘un plan B’ mientras que le calentaba la orejas a una famosa, que sería Paula Manzanal, para escaparse a España antes que saliera el ampay.

Melissa se hizo presente en el avant premiere de la película ‘¿Nos casamos? Sí, mi amor’, y aseguró que la Manzanal -quien ahora radica en Barcelona- le escribió para desmentir la versión de Barboza. “¡Qué gracioso! Yo he estado en la clínica y Paulita me escribe a mi Instagram y me dice: ‘Meli, no tengo idea por qué están diciendo eso, yo no tengo nada que ver’”, contó Paredes.

“Yo le digo: ‘Paula no entiendo…Tranqui, yo fresh’, y me dice: ‘Es que yo no tengo nada que ver’. La verdad yo no tenía idea de lo que habían hablado y me manda las capturas”, agregó.

