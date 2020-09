Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Tras las duras críticas que viene recibiendo Sheyla Rojas en las redes sociales y las recientes declaraciones del padre de su hijo, Antonio Pavón, quien ha amenazado con quitarle a su engreído, la modelo Paula Manzanal ‘puso el pecho’ por su mejor amiga y arremetió contra todos.

A través de un video que compartió en su cuenta de Instagram, la influencer afirmó que le parece repudiable que el ex mejor amigo de Sheyla, Irvin Vela, haya filtrado sus conversaciones con la ‘Leona loca’. Recordemos que, en dichos chats, la conductora de ‘Estas en todas’ le dice a su ex representante público para “sangrar” al jugador Luis Advíncula.

“Me he quedado en shock, no por Sheyla sino por ese poco hombre al que considero su mejor en amigo en algún momento. Me asombro y me repugna hombres como él, en realidad no me van a decir que entre mejores amigas nos hablamos así, sabemos cuándo es broma y cuándo no”, indicó Paula.

“Quién no ha hablado con su mejor amiga del tamaño, de cuánto dura o de cómo es un hombre en la cama, es tu mejor amiga, se supone que no va a contar nada. Los hombres son mucho peor, por favor, cada día me sorprende el machismo de nuestro país, si un hombre te invita a comer eres tremenda p… (…), a ti nadie te ha invitado a comer nunca o te ha pagado la cuenta, ¿o sea?”, añadió.

Mira también: Antonio Pavón sobre chats de su ex: “Lo de Sheyla es un secreto a voces”

“ES BUENA MADRE”

Asimismo, la ex chica reality se mostró indignada por las duras palabras de Antonio Pavón, quien cuestionó la labor de Sheyla como madre y amenazó con quitarle la custodia de su engreído.

“Me indigna ver entrevistas de terceros que se agarran de eso para chancar a Sheyla y encima hablar de su hijo, ¿qué tiene que ver su hijo acá? No me entra en la cabeza, ella es muy buena madre, yo la he visto jugar con su hijo, nuestros hijos juegan juntos. Quizá no posteamos en nuestras historias, pero nuestros hijos andan juntos siempre. Sheyla es muy buena persona”, aseveró.

Mira también: Alejandra Baigorria anuncia que su mamá se encuentra mejor tras operación: “Mi mamita está luchando muchísimo”

“QUIÉN NO QUIERE QUE LA DEJEN COJA”

La mejor amiga de la ‘Leona loca’ reveló que la presentadora de televisión y Advíncula se conocen hace tiempo y pidió a la gente que deje de criticar a su amiga, pues todas quieren que las “dejen coja”.

“Al señor Advíncula no lo conoce de ahorita o de Instagram, no es que él le escribió porque vio una foto linda de ella, no. Se conocen de hace muchos años, desde que él jugaba en Chiclayo. Déjense de hipocresías a quién no quiere que la dejen coja”, concluyó.

Mira también: Hermanos de Manolo Rojas tienen COVID-19 y piden que oren por ellos