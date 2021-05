Paula Manzanal deja de seguir a Fabio porque se amistó con Mayra Goñi

Compartir Facebook

¡La traición, hermano! La modelo Paula Manzanal reveló que ha dejado de seguir al modelo español, Fabio Agostini, con quien se la vinculaba, ya que este se amistó con su expareja, la actriz Mayra Goñi.

En una entrevista, la “influencer” acusó a su amiga Macarena Vélez de ser la autora de la reconciliación entre el español y la “quinceañera”, ya que fue ella quien los volvió a juntar para que puedan conversar.

“Una amiga mía hizo algo que no me gustó. (…) Se han comenzado a seguir ayer porque mi amiga Macarena Vélez estaba hablando con Mayra Goñi e hizo que se presenten, se amisten. Yo le escribí a Macarena, le dije y creo que entiende mi mal gusto, él también, aunque dice que solo se dijeron hola y nada más”, mencionó Paula Manzanal.

La molestia de la modelo hizo que borre a Fabio Agostini de sus contactos, ya que ella se siente principalmente defraudada por la amistad con él. Por tal motivo, ha decidido estar sola un tiempo, pues sale de otra relación.

“Entonces prefiero estar ahorita sola. (…) No sé todavía (si vendrá a España) He estado más defraudada por mi amistad, Fabio me explicó que nada que ver, pero igual como amiga no”, indicó Paula Manzanal.

