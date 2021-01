Paula Manzanal ‘entierra’ a Ignacio Baladán con millonario francés

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Paula Manzanal se encuentra solterita y lo grita a los cuatro vientos. La modelo contó Ignacio decidió terminar la relación por haber declarado para ‘Amor y Fuego’.

“(Ignacio) me terminó. Se molestó porque declaré para tu programa”, dijo la rubia. En tanto, Rodrigo González señaló que la modelo le contó que estaba decepcionada del pastelero.

También puedes ver: Hija menor de Melissa Klug se aumentó los senos: “Quería sentirme empoderada”

“Me dijo que ya se había dado cuenta de quién era, que había abierto los ojos”, reveló Peluchín”.

“Mi amiga no mintió al decir que estaba en una relación. Sí, estaba, pero desde hace dos minutos ya no lo estoy, así que estoy soltera. Así que mejor no me molesto con esa persona, no quiero saber nada. Chau”, fueron las declaraciones que dio Paula a través de historias de Instagram.

También te puede interesar: “Choca” prometió una cena a Sheyla Rojas con productor y la dejaron plantada

Sin embargo, al parecer la tristeza le habría durado poco a Manzanal, pues son fuertes los rumores sobre que estaría conociéndose con un nuevo galán millonario francés.

MIRA TAMBIÉN: ‘Peluchín’ y Gigi dan con palo a Tilsa por no respetar protocolos