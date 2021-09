Paula Manzanal: “No quiero ir al mismo lugar donde todos los guerreritos van”

Compartir Facebook

Grande fue la sorpresa que se llevaron los conductores de ‘Amor y Fuego’ cuando se dieron cuenta que Paula Manzanal goza de doble nacionalidad. Esto, toma más sentido del por qué viaja tanto a Europa sin problemas.

“Si no va a Miami no es porque no puede, sino porque no quiere”, dijo en un primer momento Gigi Mitre.

Paula Manzanal agregó que aunque le encanta Estados Unidos, el país gringo no está entre sus prioridades y más bien prefiere conocer otras culturas como la de Japón, China o Marruecos. “Ahorita me gustaría ir a Marruecos o no sé, Keep Town, China, Japón, lugares que están en mi bucket list”, agregó.

Asimismo, en el programa de Peluchín y Gigi, se descubrió que el hijo de Paula Manzanal estudiaría en el mismo colegio de los hijos de Lionel Messi y que la mensualidad sería de 1500 euros.

¡Fuerte y claro! La ex policía no se quedó callada tras las críticas de su ex amiga y decidió arremeter contra ella con un divertido tiktok.

Tras la entrevista de Paula Manzanal con Magaly Medina y contar que conoce la lujosa mansión del DJ francés David Guetta, aprovechó en mandar un indirecta hacia su ex amiga, Jossmery Toledo.

Indicó que a dicha mansión no entran personas que usan chanclas con medias, por lo que Jossmery se quedó ‘picona’ y arremetió contra Paula a través de un TikTok.

La influencer protagonizó un video donde se le ve usando medias y un par de sandalias haciendo referencia a la indirecta de la ‘Embajadora’ y bailó al ritmo de una canción del momento. “En sandalias y medias, me gusta estar así”, decía en la descripción del clip.

