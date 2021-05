Paula Manzanal preocupada por la salud de su hijito tras llegar a España

Compartir Facebook

Preocupada por su pequeñito. Paula Manzanal estuvo desaparecida unos cuantos días tras su llegada a España por razones que recientemente explicó y es que su pequeño Valentino está mal de salud.

A través de sus stories de Instagram, la ex de Ignacio Baladán destacó que el menor habría sido víctima de un resfriado común y pidió a sus seguidores estar tranquilos, ya que no era Covid-19, sino una gripe.

“Ya me aparecí por fin. Les cuento que mi gordo está un poquito enfermito, está resfriadito, con tosecita. No es felizmente COVID-19 porque le hemos descartado, pero está mal. Así que estamos encerrados unos días hasta que se le pase”, señaló la rubia en redes sociales.

CONOCIÓ A LA MADRE DE IGNACIO BALADÁN

La cosa iba en serio. Paula Manzanal dejó al descubierto más detalles de la relación que mantuvo con Ignacio Baladán, al punto de que sí llegó a conocer a la madre del chocolatero, pero por videollamada.

En entrevista para ‘Amor y Fuego’, la rubia ‘embajadora’ dio a conocer que mientras que estuvo con Ignacio Baladán las cosas se ponían serias, aunque no hubo cosas que no le parecieron.

“No la llegué a conocer personalmente. Sí hemos hablado. Me la presentó por videollamada (…) Hay cosas que él dijo que no me gustaron. Sí le perdono, porque no guardo rencor a nadie. Lo perdono y que sea feliz. Ya no hay nada que me ate a Perú”, contó en exclusiva.

