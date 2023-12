«San Paula de la abundancia», Paula Manzanal protagoniza divertido video en redes

Paula manzanal reaparece en redes sociales pero esta vez para hacer de las suyas muy fiel a su estilo la modelo compartió un hilarante video en sus redes sociales.

La influencer no dudó en usar su sentido del humor para cerrar con broche de oro este año e invocar lo mejor para el que viene por lo que aplicó una peculiar técnica.

San Paula de la Abundancia

Paula manzanal muy fiel a su estilo y realizó un video en la que personifica a una virgen, pero esta virgen se llamaba San Paula de la abundancia para que el próximo año la vida de sus seguidores esté llena de dinero salud y trabajo, pero más que nada de dinero.

La modelo usó una túnica blanca en el cuerpo que le cubría el rostro como si de una figura religiosa se tratase lo que provocó a la risa de sus seguidores quienes no esperaban menos de la influencer.

Con billetes en mano se pasea por su departamento junto a dos mujeres que también le ayudaron quienes hacían la seña de estar rezándole a la modelo recibiendo la bendición de Paula para un año más próspero.

«San Paula de la abundancia no me desampares amén», decía el vídeo.

Y por si fuera poco los pedidos no se hicieron esperar siendo alguno de ellos los siguientes:

«No permitas que me lleguen sin Richard Miller», «no permitas que me vengan desempleados o sin Jet privado», «tú que todo lo sabes sabes de mis antojos lujos y gustos», «porque lo que no me entra por los ojos no me entra por ningún lado», fueron algunas de las peticiones.

De inmediato los comentarios del video Se volvieron locos ya que los fans de la modelo no pararon de reír con esta parodia.

«Amén Santa Paula no me desampares este 2024», «Decretando con Santa Paula mi diosa», «Todas mis oraciones serán para ti mi santita Santa Paula», «La Manzanal de mi pastora», fueron algunos de los comentarios.

Usuarios la elogian

La influencer peruana ha causado gran sorpresa en sus miles de seguidores. Ella reaparecer con un conocido tiktoker llamado Will Parfitt en un restaurante de Dubai.

Por tal motivo, las internautas empezaron a comentar al respecto asegurando que Paula Manzanal es su «patrona» y que muchas quisieran ser como ella. Recordemos que la peruana ha sido vista en lujosos lugares y los comparte en sus redes sociales. Por tal motivo, ahora se ha llevado los elogios de sus seguidores.

«Paula Manzanal mi patrona», «Manifiesto ser como Paula», «Le rezo a mi San Paula Manzanal», «Grande Paula Manzanal», «Hay que rezarle», «Metas», «Recemos hermana», «De grande quiero ser como Paula», «A Paula se le reza», fueron algunos de los comentarios en redes sociales elogiando a la influencer peruana.