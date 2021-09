Paula Manzanal puso a su pequeño Valentino en el mismo colegio que los hijos de Lionel Messi

Compartir Facebook

Se reveló que el hijo de la influencer asistirá a uno de los mejores colegios de España, el mismo que tiene una mensualidad de 1500 euros.

En ‘Amor y Fuego’ se dio a conocer que Paula Manzanal está pasando por un gran momento en la parte económica. Ella está viviendo en Ibiza junto a su hijo Valentino, y se codea todo el tiempo con famosos de talla internacional y asiste a exclusivos eventos.

Sin embargo, nadie pensó que ‘La Manzanal’ tendría tantos billetes como para matricular a su pequeño hijo a uno de los mejores colegios de España. Y es que se reveló la inscripción de Valentino Manzanal en el colegió British School of Barcelona.

Ese colegio tiene una mensualidad de aproximadamente 1500 euros, y es una de las instituciones educativas de más renombre en Europa. Además, se dictan clases de tres idiomas como francés, inglés y alemán.

“Que sabemos del British School of Barcelona dicta clases en Frances, inglés y alemán, los chicos almuerzan en el cole y tienen chef personal y la mensualidad es más o menos 1500 euros”, dice la reportera en la nota del programa.

Sin embargo, lo interesante es que los hijos del mundialmente reconocido futbolista argentino, Lionel Messi, son alumnos en esa escuela. Parece que pronto veremos a ‘La Manzanal’ rodeada de futbolistas millonarios en las reuniones de padres de familia.

Grande fue la sorpresa que se llevaron los conductores de ‘Amor y Fuego’ cuando se dieron cuenta que Paula Manzanal goza de doble nacionalidad. Esto, toma más sentido del por qué viaja tanto a Europa sin problemas.

“Si no va a Miami no es porque no puede, sino porque no quiere”, dijo en un primer momento Gigi Mitre.

Paula Manzanal agregó que aunque le encanta Estados Unidos, el país gringo no está entre sus prioridades y más bien prefiere conocer otras culturas como la de Japón, China o Marruecos. “Ahorita me gustaría ir a Marruecos o no sé, Keep Town, China, Japón, lugares que están en mi bucket list”, agregó.

