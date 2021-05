Paula Manzanal revela que Ignacio Baladán le presentó a su madre

Compartir Facebook

La cosa iba en serio. Paula Manzanal dejó al descubierto más detalles de la relación que mantuvo con Ignacio Baladán, al punto de que sí llegó a conocer a la madre del chocolatero, pero por videollamada.

En entrevista para ‘Amor y Fuego’, la rubia ‘embajadora’ dio a conocer que mientras que estuvo con Ignacio Baladán las cosas se ponían serias, aunque no hubo cosas que no le parecieron.

“No la llegué a conocer personalmente. Sí hemos hablado. Me la presentó por videollamada (…) Hay cosas que él dijo que no me gustaron. Sí le perdono, porque no guardo rencor a nadie. Lo perdono y que sea feliz. Ya no hay nada que me ate a Perú”, contó.

Sin embargo, al ser consultada sobre sus salidas con el español Fabio Agostini, reveló que este la llenó de halagos y la hizo sentir mucho mejor durante estos días.

“Se ha comportado como un caballero conmigo. Todo a su tiempo y en verdad muy feliz. Si no fuera por Fabio, estaría deprimida. Él de verdad me dijo: ‘levántate, eres una mujer linda’… Me llenó de halagos, que te lo diga un chico guapo, olvídate”, confesó.

PAULA FUE AMPAYADA CON EXSALIENTE DE SHEYLA ROJAS

La modelo Paula Manzanal fue ampayada en saliditas con un ex saliente de Sheyla Rojas, sin embargo, Fabio Agostini aclaró que son solo amigos en el programa de Magaly Medina.

El programa de “la urraca” difundió las imágenes de “La Manzanal” saliendo con el empresario Simón Sánchez Alayo, ex de la “leona loca”.

Pese a que Paula tendría un romance con el español Fabio Agostini, “la chica Tulum” nadie la detiene y se fue en “saliditas”. Por otro lado, en las imágenes muestran que ambos entran a un restaurante de San Isidro. La cita ocurrió el sábado 15 de mayo.

“Hemos venido en grupo… me tengo que ir”, indicó Paula al ser preguntada por el español.

