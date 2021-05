Paula Manzanal sigue enamorada de Ignacio: “Aún no lo he olvidado”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Poco a poco. La modelo Paula Manzanal reconoció que aún sigue enamorada del “chico reality”, Ignacio Baladán, ya que es normal que los sentimientos no se vayan de la noche a la mañana.

En una entrevista para “Mujeres al Mando”, las conductoras le preguntaron si es verdad que, su corazón aún late por el “chocolatero”. La “influencer” respondió que mantiene un afecto por el uruguayo, pues acaban de terminar.

También te puede interesar: Agostini arremete contra Nachito: “Estoy ayudando a Paula a sacar la basura que tiene en la cabeza”

“Creo que ha pasado muy poco tiempo. Obviamente aún no lo he olvidado de un día a otro. No lo veo hace una semana. Obviamente no me voy a olvidar. Sí (aún late por el “chocolatero”)”, mencionó Paula Manzanal.

Como se recuerda, la modelo Paula Manzanal aclaró que su relación junto a Ignacio Baladán se terminó. Una de las molestias que tuvo la “influencer” fue que el “chico reality” uruguayo no la haya oficializado como sí lo hizo ella por redes sociales.

También te puede interesar: Paula manzanal olvida a Ignacio Baladán y pasa noche con Fabio agostini

Incluso, al término de su participación en “El Artista del Año” junto al español Fabio Agostini, Paula sentenció que a Ignacio le faltaron pantalones para reconocer que estaba en una relación.

“Yo ahora estoy soltera, nunca nadie ha salido a decir yo estoy con Paula, así que nadie me puede reclamar nada. Cualquier hombre sale y defiende a su mujer, ¿no?, le faltaron los pantalones”, señaló Paula.