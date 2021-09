Paula muestra la mansión del DJ David Guetta valorizada en 30 millones de dólares

Compartir Facebook

Paula Manzanal nuevamente se da la gran vida en Ibiza luciéndose en costosa mansión del reconocido Dj David Guetta provocando la envidia de miles de mujeres.

Esta vez Paula Manzanal aceptó una entrevista de Magaly Medina donde contó desde la exclusividad de la mansión que la esta pasando divino, pues la modelo se encuentra en Ibiza España.

Al parecer la rubia no quiso contar mucho detalle de como hizo posible el que se quede a vivir en la lujosa viviendo por lo que se limitó a responder ciertas preguntas a la ‘Urraca’ y solo atinó a hacerle un tour por todo el lugar más emocionada que nunca.

«Con razón Jossmery Toledo te envidiaba los contactos, ¿Cómo así te quedas en la casa de David Guetta?», dijo Magaly Medina entre risas sin embargo la influencer no le dio respuesta.

Como si de una niña con juguete nuevo se tratara la ex chica ‘Tulum’ no dudó en mostrarle a Magaly cada rincón de la popular casa que hasta se animó de hacer bromas muy fiel a su estilo.

«Te voy a mostrar la casa, el water tiene hasta para calentar el asiento», dijo Paula desatando las risas en el set.

«La habitación tiene como una piscina acá afuera, está un poco oscuro porque son las 3 am o 4 am, pero te voy a mostrar afuera», comentó poco después Paula, quien no dudó en mostrar la decoración de la casa.

Paula reveló que el hogar del Dj cuenta con 18 habitaciones, pero que solo había, por el momento, 4 invitados.

Paula Manzanal está viviendo en España y su vida parece volverse cada vez más interesante por las personas que conoce. Y es que Paulita se codea con puras celebridades no solo de habla hispana sino también de otras lenguas.

Esta vez ‘La Manzanal’ asombró a todos al anunciar que es amiga y conoce a un DJ súper conocido a nivel internacional. Paula dijo que es ‘pinky’ de David Guetta, un productor y DJ de nacionalidad francesa.

Paulita reveló que lo conoció gracias a una amiga suya que trabaja con él de forma cercana. Ellos trabajaban en Ibiza y Paula tuvo la oportunidad de conocerlo en uno de esos lujosos eventos.

“La verdad que estuve la semana pasada en una fiesta con unas amigas, David Guetta nos invitó. Una de mis mejores amigas es mano derecha de él, mi amiga de Madrid trabaja con él ahora en Ibiza, en eventos”, comentó Paula.