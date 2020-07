Pedro Cateriano acepta ser presidente del Consejo de Ministros

Compartir Facebook

Pedro Cateriano aceptó la petición del presidente de la República Martín Vizcarra para ocupar el puesto de primer ministro. Jurará hoy por el cargo

Confirmado, Pedro Cateriano será el nuevo presidente del Consejo de Ministros. Así lo reafirmó el político en redes sociales, luego de que tuiteara que acepta el pedido del presidente Martín Vizcarra para liderar el Gabinete en medio del Estado de Emergencia.

Después de cuatro años, habiendo presidido el consejo dentro del gobierno de Ollanta Humala, el abogado regresará como primer ministro a puertas del último año de la gestión de Vizcarra que inicia este 28 de julio.

«He aceptado la invitación del presidente Martín Vizcarra para ocupar la presidencia del consejo de ministros. Ofrezco: sudor, honestidad y conducta democrática por un Perú más justo y libre», escribió desde su cuenta oficial de Twitter.

He aceptado la invitación del presidente @MartinVizcarraC para ocupar la presidencia del consejo de ministros @pcmperu

Ofrezco: sudor, honestidad y conducta democrática por un Perú más justo y libre. pic.twitter.com/Qg7nvJ5CAB — Pedro Cateriano B (@PCaterianoB) July 15, 2020

La decisión habría sido tomada, debido a que Vicente Zeballos, actual titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), ha tenido una gestión bastante criticada, sobre todo por el manejo que ha venido teniendo en la pandemia.

El juramento de Pedro Cateriano se dará, según informó la Secretaría de Prensa de Palacio de Gobierno, a las 11:00 de la mañana en la Casa Pizarro, junto con la de los nuevos ministros.

Cabe resaltar que, en octubre pasado, el abogado y exministro de Defensa mostró su total apoyo al mandatario, luego de que este disolviera el Parlamento, de mayoría fujimorista.

«Acá no hubo rompimiento del orden constitucional, como en el caso Fujimori, no se ha tomado por asalto la Corte Suprema, no se destituido a los magistrados del Tribunal Constitucional, no se ha destituido a la fiscal de la Nación, no han venido las tropas a este canal, acá lo que hubo fue el ejercicio regular de una atribución», sostuvo en una entrevista televisiva.

