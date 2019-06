Pedro Chávarry otra vez Enciende la bronca

El nuevo blindaje de la mayoría fujimorista al ex fiscal de la Nación y actual fiscal supremo, Pedro Chávarry volvió a encender la confrontación con el Ejecutivo, al precisar el primer ministro Salvador del Solar que esa protección “va en contra del espíritu de la ciudadanía”.

Del Solar criticó directamente a la subcomisión de Acusaciones Constitucionales por archivar, el lunes, la denuncia de la fiscal de la Nación Zoraida Avalos contra Chávarry por los presuntos delitos de encubrimiento personal y encubrimiento real.

“La decisión de la subcomision de ayer [lunes], así como la de la Comisión Permanente en las semanas previas, van en contra del espíritu de la ciudadanía que quiere que las personas rindan cuenta ante la justicia”, sostuvo del Solar en conferencia de prensa tras asistir a la Comisión de Constitución.

“Esto no quiere decir que sean condenadas de antemano, quiere decir que deben enfrentar a la justicia para responder”, agregó. “Una de las causas fundamentales de la crisis de confianza en la política se debe a casos como el del ex fiscal de la Nación, que no rinde cuentas a la justicia como corresponde”, dijo.

DOS MOTIVACIONES

Del Solar y el ministro de Justicia, Vicente Zeballos participaron ayer en los debates de la comisión de Constitución, que preside Rosa Bartra, sobre los seis proyectos de reforma política presentados como prioridad por el Ejecutivo y que fueron motivo de una cuestión de confianza.

“Hay dos grandes motivaciones detrás de estos proyectos de ley: la primera es proteger a la actividad política de la corrupción y, la segunda, fortalecer a los partidos y fortalecer a sensación de la ciudadanía de estar siendo representada”, manifestó el jefe del Gabinete.

EL DATO

Del Solar remarcó que, en el fondo, se trata de una sola gran necesidad: que la ciudadanía recupere la confianza en la actividad política.