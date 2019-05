Pedro Moral confesó nunca haber visto el verdadero color de ojos de Sheyla

El empresario Pedro Moral, sigue haciendo revelaciones que han dejado perplejo a más de uno, pues al presentarse en el programa ‘El valor de la verdad’, no dudó en responder la interrogante iniciada por Beto Ortiz, quien le consultó por el rumor que aseguraba que la exchica reality nunca se sacaba los lentes de contacto.

Según Moral, comentó entre risas que nunca llegó a conocer el verdadero color de ojos de la exguerra y conductora de ‘En boca de todos’, Sheyla Rojas, pues utilizaba lentes de contacto todo el tiempo, incluso minutos antes de acostarse, o muy temprano a la hora de levantarse.

“Nunca vi sus verdaderos ojos. ¡Qué increíble! No me había puesto a pensar en eso, yo nunca conocí sus verdaderos ojos, ¡qué increíble! No tengo idea, pero de todas maneras era canje”, aseguró entre risas el empresario.