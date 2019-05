Pedro Moral confiesa que Gisela le ofreció billetón para bailar en su programa

El último fin de semana en ‘El valor de la verdad’, Pedro Moral reveló que había recibido la propuesta de estar en la nueva temporada de ‘El artista del año’. Sin embargo, esta versión fue desmentida por parte de la producción del programa de Gisela Valcárcel.

Debido a esto, el ex de Sheyla Rojas se presentó en ‘Válgame Dios’, y reiteró haber sido seducido por la ‘Señito’ para ser parte de su reality de canto y baile. “Dijeron que yo había inventado la invitación que tenía, pero no es así”, aseguró y luego le mostró a ‘Peluchín’ el contrato que recibió.

Ante esto, el conductor del programa mostró su sorpresa al ver el sueldo que iba a recibir Moral: “6, 500 soles”, exclamó. “¿Este era un monto mensual o semanal?”, a lo que Pedro respondió: “Era un pago semanal por cantar y bailar”. “Sé que incluso me ofrecieron más dinero, todas las pruebas las tiene mi abogado. Si no fui no fue por dinero, yo no me muevo por plata, por más que nadie me crea”, expresó.

Según el hombre de negocios se negó a participar en este programa cuando se enteró que si él iba tendría a su exnovia frente a frente. “Según lo que me he enterado, pero no pude llegar a constatar era que una de las jurados del programa iba a ser Sheyla, entonces yo iba a salir perdiendo ahí”, afirmó.

Sheyla responde

Luego de la presentación de Pedro en ‘El valor de la verdad’, la rubia utilizó sus redes sociales para dedicarle un mensaje a su ex. “No tengo por qué complacer a nadie. No soy un ángel ni quiero ser tu cielo. Seré fuego, tan difícil de apagar e imposible de olvidar”, escribió