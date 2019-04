Pedro Moral jura que ya superó relación con Sheyla Rojas

La expareja de Sheyla Rojas, Pedro Moral estuvo presente en el set de ‘Válgame Dios’ donde contó que tras la ruptura de su romance tuvo que acudir al psicólogo para reponerse de su decepción amorosa.

“Yo no quiero hablar mucho de ese tema pero uno se da cuenta y pasaron cosas, yo ahorita estoy feliz, me siento tranquilo, soy yo de nuevo. Estaba enamorado, viví mi relación intensamente, nunca me di cuenta ni pensé nada malo, nunca me había sentido tan mal que tuve que ir al psicólogo y eso me ayudó (…) Igual ya pasó , ya fue, me da igual. Ella tiene lo que merece y yo tengo lo que tengo”, comentó el joven empresario que aseguró que aún no está listo para tener una nueva pareja.

“La chica de la que me enamore tiene que ser humilde, poder conversar, yo soy sencillo, obviamente me tiene que gustar. A Sheyla no la conocí, hice todo para conocerla”, respondió.

Niega romance con Claudia Serpa

Claudia Serpa estuvo como invitada en el set de ‘Peluchín’ para someterse a una sesión de hipnosis y durante su transe reveló que el empresario le parece un hombre atractivo. “Pedrito me gusta, me parece un chico lindo, es súper caballero, ya se lo he dicho mil veces ¿Cuántas veces se han chapado? Ya ni me acuerdo. ¿Si hemos tenido algo más que besos? Solo besos”, respondió la actriz del ‘Wasap de JB’.

Sin embargo Pedro negó tener un romance con la rubia. “Ahora que estoy soltero he recuperado muchos amigos, Claudita es mi partner de karaoke, canta lindo ¿Si he ‘chapado con Claudia? Con Claudita la paso increíble. ¿Qué me gusta de Claudia? ‘Todito’ su nueva canción. Somos amigos nada más”, respondió Moral.