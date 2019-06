Pedro Moral le brinda su apoyo a Vanessa Terkes tras denuncia

A pesar que no quiso ahondar sobre la denuncia por maltrato psicológico, que entabló su ex pareja Vanessa Terkes a George Forsyth, Pedro Moral aseguró que la actriz es una mujer ‘intachable’.

-La denuncia que te entabló Sheyla se archivó…

No procedieron las dos, una es la de Sheyla y la otra de su abogado. Yo siempre estuve tranquilo porque no tenía miedo a nada, creo que hay cosas más importantes en el país que los jueces tienen por resolver. El juez habrá visto este caso y se habrá matado de risa.

-Hace mucho tiempo tuviste un romance con Vanessa ¿Le brindas tu apoyo?

Totalmente, ha Vanessa yo la adoro, para mí es familia. Me solidarizo con ella, pero no quiero hablar del tema, como te digo no tengo nada que ver en el tema, son dos personas y yo desconozco cómo habrá sido su relación con George, solamente le deseo lo mejor.

-¿Estás en contra de la violencia contra la mujer?

Obviamente tengo dos hermanas y una madre, totalmente.

-¿Si George es culpable que le caiga todo el peso de la ley?

No sé, es que no te podría decir algo porque, como te digo, no sé cómo habrá sido la relación y no quiero opinar nada sobre eso.

-¿En algún momento viste que Vanessa tenía problemas con el alcohol?

Yo lo que te puedo decir de Vanessa Terkes es solamente cosas lindas. Yo lo que conozco es que es una mujer trabajadora, emprendedora, nunca ha necesitado de un hombre, eso es lo que más me costa y es una excelente mujer con toda su familia, podría hablarte media hora de lo bueno de Vanessa, no tengo nada negativo que decir de ella.(V. Rondón)