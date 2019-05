Pedro Moral se enfrentará a la ‘Urraca’ en un cara a cara

Un encuentro que sacará chispas. El ex novio de Sheyla Rojas, Pedro Moral, sorprendió a más de uno al anunciar que estará hoy en el set del programa conducido por Magaly Medina.

“Quiero que me digas Pedro ‘Inmoral’ mirándome a los ojos (…) pensaste que nunca me atrevería a ir a tu programa. Te equivocaste Magaly, este lunes estaremos tú y yo cara a cara”, agregó el ex prometido de Sheyla Rojas.

Recordemos que luego de las presentaciones que tuvo Pedro Moral en ‘El valor de la verdad’, Medina fue una de las personas que más lo cuestionó por ventilar los detalles de su relación con la rubia solo por dinero.