Pedro Olaechea cuadra feo a Vicente Zeballos

El presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea le respondió al primer ministro, Vicente Zeballos al señalar que no han transgredido las competencias que le otorga la Constitución al formar cinco grupo de trabajo que evaluarán los decretos de urgencia aprobados por el Ejecutivo.

“El miércoles pasado, abordamos los primeros DU [decretos de urgencia]. No se aprobó otro tema, como un pedido de información sobre Chaglla. ¿Qué hicimos, entonces, que no corresponda a la Comisión?”, expresó Olaechea por Twitter. “La información difundida por el Sr. Zeballos Salinas no se ajusta a lo sucedido en la realidad”, añadió.

En la última sesión, el fujimorismo, a través de Luis Galarreta, solicitó que la CP se pronuncie sobre la decisión de pagar 524 millones de soles a Odebrecht, pero en la sesión se aprobó que, según la Constitución, cualquier congresista puede hacer la consulta respectiva en forma directa.

El primer ministro había criticado a la CP al afirmar que sus integrantes “no acaban de entender sus responsabilidades”, en alusión a los grupos de trabajo que evaluarán los decretos de urgencia que fueron enviados por el Ejecutivo. “En el caso de la Comisión Permanente, el artículo 135 de la Constitución establece en este interregno cuáles son sus responsabilidades y funciones”, indicó