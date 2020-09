Pedro Suárez Vértiz a María Pía Copello: “Me sorprendiste con LIKE»

View this post on Instagram

No es un secreto el cariño que les tengo a las Copello. Las conozco desde niñas y las veo como un ejemplo a seguir. Tienen una carrera impecable, sin escándalos, puro talento y sobre todo son muy trabajadoras. Con ellas aprendí que no hay que ser una inmoral para triunfar. Disculpen la crudeza. ¡¡¡Maria pía me sorprendiste totalmente con LIKE, tu nuevo single!!! Te felicito por tu valor y la capacidad de reinventarte y trabajar por tus sueños. Dices una gran verdad en la letra, pues hoy todos los artistas compran seguidores por millones para inflar sus redes sociales. Sin saber que eso se delata al toque porque sus indicadores de interacción (visibles a todos), es 0%. Catita, tu princesa, te roba el show y juntas brillan como estrellas que iluminan el Perú y hoy con el internet, ¡!brillan en el mundo!! Te deseo muchísimos éxitos y espero ver más de esto. No hay límites para las Copello y yo las aplaudo. A quienes aún no han escuchado su canción, búsquenla como LIKE de PIA COPELLO y disfrútenla. ¡¡No se queden sin ver el video en Youtube!! Brilla y vuela alto mi querida amiga Buenos días amigos y feliz Domingo para todos!!! PD: Lucha y Anna Carina,, que guapas salen. La familia lo es todo.