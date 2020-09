Pedro Suárez Vértiz halagó a trompetista: «Felicitaciones, muchacho lindo»

View this post on Instagram

Todos los días al mediodía se para este trompetista en mi calle, y toca todos los clásicos románticos hispanoamericanos. Les salen lindos pues tiene mucho sentimiento. Me honra demasiado que dentro de su gran repertorio incluya canciones mías. Al parecer no sabe dónde vivo ni que lo disfruto todos los días. Este video fue grabado a unas cuantas casas de mi casa para mantener mi privacidad. No hay nada que me diferencie de este músico. Solo que los dados rodaron distinto en mi vida. Pero hoy, él puede salir a tocar y yo ya no puedo. Una vez más compruebo que todos en esta vida, venimos a aprender una misma lección: la igualdad. Felicitaciones muchacho lindo porque tu talento alegra mi vida. Buenos días amigos y feliz Domingo para todos!!!