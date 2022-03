Pedro Suárez Vértiz: “Los paraguayos no son mejores, pero tienen más garra”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

El cantante peruano Pedro Suárez Vértiz decidió compartir un extenso mensaje en la previa del partido crucial que enfrentará la selección peruana ante su similar de Paraguay.

Como es costumbre, el artista escribió en su cuenta de Instagram, pero esta vez se refirió al partido de esta tarde contra los paraguayos.

También puedes ver: “Todo el mundo es reemplazable”: ¿Néstor Villanueva sobre Flor Polo?

“Pero por una cuestión de honor, (Paraguay) quieren morir matando. Y los paraguayos no son mejores que nosotros, pero son más rápidos. Y tienen más garra. Cosa que si nos desconcentramos un segundo, fuimos”, escribió.

Además, aconsejó a los seleccionados peruanos que no intenten lucirse con jugadas difíciles que puedan al final complicarles la victoria. “Hay que ser disciplinados y punto. ‘Juega bonito que el gol llega solo’, decía Didí. No hay nada más cierto que eso. La persistencia sostenida es infalible en todo oficio”, agregó.

“Mi once de hoy sería puro aguerrido: Farfán, Lapadula, Zambrano, Corzo, Flores, Ramos, y jugadores así. Apasionados, sin miedo al foul, antidepresivos. En ellos hay que inspirarnos hoy para estar a tope y sin bajones durante los 90 minutos. Solo así le ganaremos a Paraguay”,señaló.

También te puede interesar: Néstor Villanueva tras imágenes junto a Toñizonte: “en el mundo de la tv, los hombres se saludan con besito”

André Carrillo y su mensaje tras quedar fuera de las Eliminatorias: “Volveré más fuerte”

El seleccionado peruano dejó en redes sociales un mensaje para todos sus seguidores luego de que quedó fuera del último partido de las Eliminatorias Qatar 2022.

André Carrillo es uno de los jugadores más determinantes y desequilibrantes de la Selección Peruana y no jugará más en las Eliminatorias debido a una lesión. En el último partido de la Selección contra Uruguay, el pasado jueves, André asustó a todos al salir del partido lesionado.

Posteriormente se confirmó que tiene un esguince en la rodilla izquierda y la lesión es más grave de lo que se pensó. Por esta razón, quedó descartado del partido contra Paraguay el día de mañana y por ende, fuera de las Eliminatorias Qatar 2022.

Él utilizó sus redes sociales para agradecerles a todos sus fans e hinchas de la Selección que esperan su próxima recuperación. Asimismo, dejó un contundente mensaje que revela que tiene muchas ganas de volver a jugar con la camiseta de la Selección.

“Thanks for the messages and love, I’ll come back stronger”, que en español se puede traducir como “Gracias por los mensajes y el amor, regresaré más fuerte”, escribió la ‘culebra. Muchos de sus compañeros de la Selección, incluyendo a Gianluca Lapadula y Aldo Corzo le dejaron mensajes de fuerza, debajo de aquella frase.

Mira también: Vania Bludau anuncia ruptura y borra fotos con Mario, pero se arrepiente