Pedro Suárez Vértiz: «Yo fui un accidente y mi hija también»

Pedrito Suárez habló fuerte y claro en relación al caso de Vasco Madueño hijo no reconocido de Guillermo Dávila, mostrándole su apoyo en sus redes sociales.

El cantante de rock a través de una publicación un poco extensa afirmó que Vasco no debería preocuparse por las declaraciones de su padre al tildarlo como «un error» ya que el también lo fue al igual que su hija.

Para empezar, el video aquel en el que tu padre, Guillermo Dávila, dice que “fuiste un accidente”, ni te debe molestar. Yo fui un accidente, hasta mi mamá me enseñó el sillón donde me fecundaron sin quererlo. Mi hija también sabe que fue un accidente. Lo sabe desde que nació. Y siempre se ríe de ello, fueron las palabras de Pedro.

En todo momento mostró un sentido de paternidad con Vasco ya que su hijo tiene su misma edad y sentía muy cerca su caso.

“Vasco, no tengo el gusto de conocerte, pero no hace falta para descubrir que eres un chico lindo, un artista de verdad, y sobre todo un compatriota mío. Además tienes la edad de uno de mis hijos, y eso me despierta un sentimiento de paternidad hacia ti (…) Por eso te escribo”, dijo Pedrito.

Confía en Susana Umbert

Como se sabe Susana es la gerente de contenidos de Latina a lo que el se dirigió exclusivamente a ella para hacer un llamado de conciencia por el caso de Vasco Madueño ya que Guillermo Dávila es uno de los jurados del programa ‘La Voz Perú‘.

«Ella, según mis presentimientos, ha contratado a tu padre con la condición de que resuelva su pendiente contigo, porque mientras no lo haga, el programa La Voz Perú carecería de toda legitimidad, valores, respeto, empatía, y en consecuencia, rating”, dijo el cantante.

