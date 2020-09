¡Pelea por la punta! Universitario necesita ganar hoy a Alianza Universidad

Compartir Facebook

El Estadio Nacional será escenario del partido más importante de la décima fecha del Torneo Apertura que protagonizarán Universitario contra Alianza Universidad, desde la 1:15 p.m. Ambos cuadros luchan por ganar esta fase de la Liga 1.

Los cremas vienen entonados tras la victoria por 3-1 sobre Cienciano, luego de una gran remontada que le permitió llegar al primer lugar sumando 19 puntos, gracias a traspiés de su rival de hoy y también de Ayacucho FC. Un triunfo permitirá alejarse de los huanuqueños que marchan en el segundo lugar con 18 unidades.

Por otro lado, Alianza Universidad intentará su primera victoria tras la paralización del torneo debido al Covid-19, en la fecha pasada empataron 1-1 con Municipal. El técnico de la ‘U’, Ángel Comizzo, hará jugar desde el arranque al goleador Jonathan dos Santos, acompañado de los extremos Alejandro Hohberg y Alberto Quintero, los tres detrás de Donald Millán. El DT considera que este cuarteto será clave para hacerle daño a cualquier rival.

Mientras que los huanuqueños podrían contar con Jack Durán, quien se recuperó de una lesión. “Desde el lunes he empezado a hacer trabajos. Me siento bien, sin ningún dolor. De momento, no doy 90 minutos por lo que físicamente no estoy bien, y si juego o no, dependerá del ‘profe’”, dijo Durán.

Alianza Lima juega ante Melgar

Con las bajas obligadas, por suspensión de Rinaldo Cruzado, Aldair Salazar, Alexi Gómez y Carlos Ascues, el técnico de Alianza Lima, Mario Salas, ya tendría definido su once para enfrentar esta mañana a Melgar en el Estadio Alberto Gallardo (11.00 a.m.).

Salas haría jugar a Franco Medina, Miguel Cornejo y Kevin Ferreyra. Entonces, Alianza formaría con Butrón en el arco; Medina, Rodríguez, Quijada, Rossel en la defensa; Ballón, Cornejo, Arroé en la volante; Ferreyra, Rubio y Mora en el ataque. Ambos equipos no han conseguido una victoria desde que se reinició el Torneo Apertura.

Los otros partidos son: UTC vs. Sport Boys en el Alberto Gallardo (3:30 p.m.) y Binacional vs. Cienciano en el Estadio Nacional (6:00 p.m.).

