¡Peligrosa acción! Cuto Guadalupe prendió pirotécnicos dentro de su propia casa por Fiestas

En medio de las celebraciones navideñas, el exfutbolista ‘Cuto’ Guadalupe se sumó a la fiebre de la pirotecnia, pero con un giro arriesgado. La emoción de recibir la Nochebuena lo llevó a detonar fuegos pirotécnicos dentro de su propia casa. Una celebración que, más que festiva, puso en peligro a su familia.

Cuto Guadalupe prendió pirotécnicos dentro de su propia casa

‘Cuto’ Guadalupe llevó las chispas directo a su casa en Navidad, sorprendiendo a todos. El exfutbolista, en medio de su emoción por la Nochebuena, decidió darle la bienvenida a la Navidad con fuegos pirotécnicos dentro de su propia casa.

En las imágenes compartidas en sus redes sociales, ‘Cuto’ se dejó llevar por la emoción y prendió cohetes en el interior de su vivienda. Una verdadera explosión de «alegría» que incluyó riesgos innecesarios.

El video muestra cómo los petardos estallan en espacios cerrados, generando situaciones peligrosas para él, su familia y las instalaciones de su restaurante, que también se encuentran en el mismo lugar.

La emoción de la Navidad lo llevó al extremo. Fuegos pirotécnicos en casa con todo y familia adentro. Lo más sorprendente es que la peligrosa «broma» de ‘Cuto’ provocó que uno de sus familiares saliera apresuradamente de la vivienda. Una situación que podría haber tenido consecuencias graves

La polémica anécdota con el ‘Loco’ Vargas

Este acto temerario de ‘Cuto’ Guadalupe se suma a las recientes controversias en las que se ha visto envuelto. Recordemos que días atrás confesó que Juan Manuel Vargas, en el pasado, se retiró de su restaurante disparando balas al aire. La polémica no deja de rodear al exjugador.

«Recién empezábamos con el restaurante, este señor vino, comió con su familia y me enteró al día siguiente. Mi cuñado Gino me dice: ‘¿Cómo el ‘Loco’ va a hacer eso?’. Y yo le digo: ‘¿Qué ha pasado?’. Me dice: ‘Cuando se ha ido, ha salido de la casa y se ha ido hasta la esquina metiendo bala’. ¿Cómo va a hacer eso», afirmó Guadalupe.

El exgutbolista compartió su asombro ante la actitud de Juan Manuel Vargas. Contó con alivio que los vecinos interpretaran los disparos como un intento de robo. Y eso evitó un cierre prematuro del restaurante.

En resumen, ‘Cuto’ Guadalupe celebró la Navidad con una explosión de emociones, pero su arriesgada acción con los fuegos pirotécnicos ha generado preocupación entre sus seguidores. La farándula no deja de sorprendernos con estas historias explosivas. Esperamos que la seguridad esté siempre en primer lugar en estas festividades.