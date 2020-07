Pelo D’ Ambrosio: “Huánuco se está muriendo y nadie hace caso”

Compartir Facebook

El cantautor de origen huanuqueño, dio fuertes declaraciones sobre la situación en Huánuco para Exitosa Noticias.

El músico huanuqueño, Pelo D’ Ambrosio, declaró, en entrevista con Nicolás Lúcar, que respeta mucho a la gente que está en primera fila combatiendo contra la COVID-19. Sin embargo, objetó que un funcionario de la región de Huánuco, quien previamente había sido entrevistado en el mismo programa, evadió ciertas preguntas.

“Le preguntaron cuánto presupuesto gastó y evadió la pregunta. Ha dicho no encuentra medicina cuando con ese dinero se pudo haber comprado balones de oxígeno”. Pelo señala que no hay un mea culpa por parte de las autoridades del gobierno regional, y que, por el contrario, dan respuestas leves para preguntas fuertes y de importancia nacional.

Sin vivir en Huánuco, el cantante hace mea culpa por la conducta del 40% de los huanuqueños que ha sido irresponsable. El 60% si se quedó en casa y respetó el confinamiento. Hay gente responsable que, si hizo cuarentena. Pelo señaló, que el director de DIGESA si hizo comentarios reales, pero no hizo mea culpa por la alarmante situación de esa región.

¿Quién es el responsable?

Parte de la responsabilidad de lo que no se hizo es culpa del gobierno regional. Y Pelo D’ Ambrosio lo sabe demás. “Porque está claro y todos los medios de prensa lo saben, solo se ha usado el 28% de lo que se le otorgó para trabajar”. Comentó al aire.

Se pudo hacer más, se puede hacer más.

El compositor peruano refirió que, se necesita que el MINSA tome Huánuco, de inmediato en este momento, porque se está ahogando. El León se está muriendo.

“Algunas cosas no se pudieron hacer, como encontrar la medicina, porque no hay en el Perú. Pero hay cosas que, si se pudieron hacer como agilizar el traslado del oxígeno desde La Oroya hasta Huánuco, que no vaya solo un camión transportando los balones, sino que vayan 10 o 20 si es necesario. Se pudo haber puesto dinero en el transporte para agilizar eso. Un camión solo transporta 40 balones. Huánuco necesita 400 balones por día. En lugar de que un solo camión haga 10 viajes, contrato 10 camiones”. Dijo Pelo, conteniendo la impotencia por no poder hacer más por su natal Huánuco.

De inmediato, sin tanto preámbulo

“Es como si le pido al médico que venga a ver a mi pariente enfermo y yo atiendo al médico en la sala, con vino con bocaditos, y el médico no pasa adentro a ver al enfermo” refiere con profunda indignación, Pelo.

“Mi respuesta es sí, mil veces, quiero que Huánuco sea tomanda por el MINSA, al igual que Arequipa. No pueden ser tan indiferentes, el grito de auxilio de Huánuco está circulando hace 5 días en los medios de comunicación, y el presidente de la República solo ha hablado de Arequipa.” declaró Pelo para “Hablemos Claro” en Exitosa Noticias.

“Huánuco también pertenece al Perú, no es transparente, y no se nos puede tratar como peruanos de última clase. Actuemos, mientras nosotros estamos hablando, hay gente que está muriendo por falta de balones de oxígeno. No llega la ayuda, en Huánuco siguen igual que el primer día.” Continuó Pelo con sus declaraciones.

Pelo también señaló que, el presidente tiene que pedirle disculpas a su tierra, Huánuco. Quizás el se haya olvidado, pero tiene a 16 ministros junto a él que le pudieron haber hecho recordar que Huánuco, se está muriendo.