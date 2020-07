Compartir Facebook

Por Ketty Cabrera

Desesperado y con una gran impotencia. Así se siente el popular músico, compositor y cantante huanuqueño, Pelo D’Ambrosio al ver la crisis sanitaria en la que se ha sumergido su tierra por la COVID-19 y ante la inacción del Gobierno que poco o nada han hecho por los pobladores.

El cantante de ‘Lejos de ti’ aseguró que en su tierra natal no existen médicos especializados, “solo un médico encargado de UCI para todos los ciudadanos”. Además, arremetió contra el alcalde regional Juan Alvarado Cornelio, a quien lo acusó de olvidarse de la gente que lo eligió.

“Huánuco se está muriendo, mi pueblo se está muriendo y nadie le hace caso. Tenemos autoridades que están en un silencio sepulcral. La capital de Huánuco es catastrófica. Los hospitales itinerantes que tenemos han colapsado porque cuando llegó esta pandemia, no había hospital”, afirmó el intérprete de ‘Lejos de ti’ a Diario Karibeña.

“Ocho años esperando un hospital cuando en China se hizo uno en 10 días, la velocidad en la que trabajan nuestras autoridades molesta. Me duele que todos los días me llamen para decirme que se ha muerto gente conocida, da impotencia, quisiera darle un par de carajos a las autoridades que no hacen nada”, aseveró.

-Después de tu reclamo ¿te ha llamado alguna autoridad?

Me ha llamado el Vicepresidente de la Comisión Covid del Congreso y con su asesor su asesor están poniendo todo a disposición para darle solución a esta crisis. Creo que ya se han reunido el Presidente Regional y la Ministra de salud, lo primero que se pide es un hospital para Huanuco porque solo hay postas.

-Dijiste que si es necesario irse a arrodillar frente a Palacio de Gobierno por tu gente lo harás…

Si esa es la fórmula para que hagan algo, lo hago, pero si me van hacer humillar para qué sirve. Con la misma velocidad que hicieron la Villa Panamericana, con esa misma velocidad deberían terminar el Hospital de Huánuco. Cómo van a priorizar entregar laptos en los pueblos cuando la gente no puede respirar.

-¿Qué le dirías a la gente que toma a broma la Covid-19?

La salvación de esta pandemia es un compromiso de todos, que haces si el gobierno te da todo, y tú sales a reunirte a fiestas, no cumples con los protocolos para evitar contagios, no sirve de nada.

-¿Te ha chocado esta crisis por la pandemia?

Soy un artista que viajaba a tres ciudades por semana y con ese ritmo que te frenen y te quiten tu escenario, me ha chocado pero he tenido que resignarme. Los shows masivos no van a regresar hasta que no haya la vacuna. Este 15 de agosto tendré mi primer espectáculo online por el aniversario de Arequipa y Huánuco, lo haré desde el Teatro Peruano Japonés.