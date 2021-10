‘Peluchín’ aplaude a Janet Barboza por cuestionar a Melissa: “Hizo su trabajo, la puso al frente”

Compartir Facebook

¡La felicita! El conductor de ‘Amor y Fuego’ destacó el gran trabajo de la ‘Rulitos’ por encarar a la esposa del pelotero tras el ampay.

Rodrigo González resaltó el trabajo de Janet Barboza por hacer preguntas bien directas a su compañera de trabajo tras ser ampayada con su bailarín aún siendo esposa del jugador.

“Hoy sí me cayó bien la ‘Retoquitos’ hay que decirle no hay que ser mezquinos, la retoquitos se portó a la altura hizo su trabajo, su tarea su chamba. Me sentí representado. Se sacó la máscara hoy”, comentó.

Cabe indicar que ‘Peluchín’ la ‘bautizó’ como la nueva ‘Melissa Domínguez: “La Retoquitos le preguntó todo lo que queríamos saber y cuando ella Melissa Domínguez intentó darle la vuelta y enredarnos en su propia mentira. La retoquitos la retó y la puso al frente”, indicó.

RODRIGO SE VACILA DEL ‘GATO’ CUBA

El polémico conductor de televisión no se quedó callado y aprovechó para hacer uno de sus comentarios burlescos hacia el futbolista.

Rodrigo Gonzáles no deja de compartir contenido en su plataforma y fiel a su estilo, le gusta echar más leña al fuego. Él no pudo dejar de referirse al reciente ampay de Melissa Paredes junto a su bailarín, que ha retumbado en todos los medios.

El popular ‘Peluchín’ se mostró sorprendido por todo lo sucedido en la relación de Melissa y el futbolista, ‘Gato’ Cuba. Pero no perdió el tiempo de burlarse y trolear al futbolista porque su esposa le habría sido infiel.

Y es que el futbolista aseguró que recién se había enterado del fin de su relación el día de ayer tras el comunicado que emitió su esposa. Es por eso que el ‘Gato’ Cuba fue víctima de más de una broma al respecto, y ‘Peluchín’ no se quedó atrás.

“¡Melissa Paredes convierte a su esposo ‘El Gato’ en reno! ¡Le puso los cuernos con su bailarín! Un matrimonio más que acaba gracias al show de la Farisela”, escribió Rodrigo Gonzáles en redes sociales.

Asimismo, ‘Peluchín’ se animó a culpar a Gisela Valcárcel por la presunta infidelidad de Melissa, dado que en un afán de hacer show a toda costa, empiezan a surgir sentimientos. Además, que el programa ya tiene varios antecedentes de parejas que se han formado dentro del ‘reality’.

