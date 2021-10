‘Peluchín’ aplaude el esfuerzo de ‘Milechi’: “Se ha preocupado por mejorar artísticamente”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Rodrigo González no dudó en destacar el gran progreso de la ex chica reality que ahora está concentrada en el estreno de su obra.

El conductor de ‘Amor y Fuego’ elogió a la despampanante modelo quien se ha dedicado totalmente al mundo de la actuación, pues dentro de poco estrenará su próxima obra donde será protagonista.

También puedes ver: “Las trampas no se plantan solo descansa”, dice Susy Díaz sobre su ex pareja

‘Peluchín’ y Gigi comentaron el debut de ‘Milechi’ y aplaudieron su esfuerzo: “Milett ha ido mejorando, puliéndose cada año. Ha sido conocido por los escándalos con Guty y con Pavón y todo. Cuando la Sheyla era la Sheyla. La imagen que ella tenía era de las mejores pero pasado el tiempo viendo que no se trataba de una pose, viendo que ha sido constante en el perfil que ha manejado por varios de años donde ella ha intentado cultivarse”, comentó.

“Ella ahí tienes ganas, persevera. Se junta con las que saben. Se matricula, va. Es una persona que se ha preocupado por cultivarse y por mejorar artísticamente y eso se debe celebrar”, acotó.

SE VACILA DE TILSA

En el programa ‘Amor y Fuego’, el conductor dió su opinión sobre el compromiso de Tilsa Lozano y Jackson Mora y le recordó su pasado con el ‘Loco’ Vargas.

“Ayer la Tilsa se hizo la espontánea, se fue a un restaurante de la Costa Verde, se va con toda la familia, se va con todos los amigos, maquillada y pintada como una puerta, vestida de noche, sobreproducida como siempre, con los ojos pintados como si fuera una drag queen y se hace la sorprendida, ella no sabía, estaban todos los amigos, toda la familia y ella ni siquiera lo sospechaba”, comentó.

Indicó que horas atrás, recibió varios mensajes donde le comentaban que el boxeador iba a pedir la mano a la ex conejita: “Mi productor me dice me están escribiendo que hoy le piden a Tilsa, a mí también le digo. Luego la Gigi en el grupo pone pantallazo en el grupo.. Y yo decía en la noche: ¿Tilsa en la noche se hizo la sorprendida”, expresó.

“Fingir no es lo suyo, a menos que sea el ‘Loco’ y la mujer, ella pensará que después de esto dejará de ser la clandestina del ‘Loco’ Vargas y pasará a ser la señora de Mora. Más bien estaba demorando en darte ese anillo, lo has agarrado cansado”, concluyó.

MIRA TAMBIÉN: Gian Marco es criticado por opinar de Residente y J Balvin