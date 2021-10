‘Peluchín’ arremete contra Esto es Guerra tras nuevo accidente

Compartir Facebook

¡Sin pelos en la lengua! El conductor de ‘Amor y Fuego’ cuestionó al reality por el terrible accidente de Alejandro Pino en pleno programa en vivo.

Rodrigo González dio fuertes comentarios contra Johanna San Miguel, por el accidente del tiktoker, amigo de Elías Montalvo.

“Ella está tan desconectada de la realidad y pedirle después de semejante caída, sal y vuelve a pasar”, indicó el conductor al ver la caída en cámara lenta del popular ‘chocolatito’.

Aseguró que la actriz sería la primera en darle la bienvenida a Alejandro tras la terrible caída: “Mañana va a ser la primera en deshidratarse en cámaras y empezar a llorar cuando emocionada lo vea regresar con cabestrillo y collarín”, señaló.

‘DA CON PALO’ A LA SEÑITO

¡Qué fuerte! Rodrigo González dio fuertes declaraciones con el look de Gisela Valcárcel al presentarse en cada gala de Reinas del Show

“¿Por qué le hacen ese daño a la ‘farisela’? ¡Ese peinado y ese vestido! ¡No! ¡Qué pena! ¿Pero quiénes son tus asesores, quiénes te llevan los estilismos, ‘farisela’? Mira lo que se pone en la cabeza, pero nada que ver, además en qué planeta usan eso”, comentó.

Aseguró que la ‘señito’ gana muy bien y que puede comprarse todos los vestidos que ella quiera: “Tienes una vez a la semana, tienes todos los días para pensar qué ropa linda te vas a poner, un show tan visto el fin de semana en el prime time, gana un huevo de plata y se pone ese adefesio”, aseguró.

“Los acabados fatales, una calidad de la tela horrible. No sé, Gigi me parece que no la favorece, ese peinado de la princesa Leia”, concluyó.

