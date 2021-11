‘Peluchín’ chanca a Korina Rivadeneira: “No es tu exesposo. Nunca fue tu esposo”

Compartir Facebook

¡Fuerte y claro! Tras la anulación del matrimonio de la modelo venezolana, el conductor le recordó a Korina que Mario nunca fue su esposo.

Rodrigo González habló sin pelos en la lengua y arremetió contra Korina luego de que ella presentara al piloto como su ex esposo luego de que su matrimonio quedara anulada por el Juzgado de Huaral.

“No, no, Korina, no es tu exesposo . Nunca fue tu esposo, el matrimonio quedó nulo con lo cual no lo puede presentar como tu ex esposo”, indicó el conductor, luego acotó lo siguiente: “Simplemente sigue siendo tu novio, el padre de tu hija”, sentenció.

Gigi no fue ajena al tema y opinó: “A mí me parece que si les toca asumir alguna sanción, caballero nomás. ¿Te imaginas si eso le pasaba al ‘Gato’ Cuba?, se hubiera ahorrado el abogado y todo. Qué alivio. No se hubieran repartido nada”.

FISCALÍA DE HUARAL PODRÍA PEDIR 5 AÑOS DE CÁRCEL A KORINA

¡Siguen las malas noticias! El exasesor de la municipalidad de Huaral que tras la anulación del matrimonio de los chicos reality, Korina podría recibir una sanción.

Tras la anulación del ‘matriqui’ entre Korina Rivadeneira y Mario Hart, quien dicha información fue dada por el conductor de ‘Amor y Fuego’, la venezolana podría recibir una muy fuerte sanción y sería nada más y nada menos que cinco años de cárcel y deberá pagar 20 mil soles de reparación civil.

Rodrigo González y Gigi Mitre conversaron con el exasesor legal de la municipalidad de Huaral, José Ramos, quien dio más detalles sobre este caso.

“Como todos sabemos se ha declarado nulo el matrimonio, el matrimonio no tiene ninguna validez, son dos señores que han hecho trampa, dos personas han hecho cosas fraudulentas, falsificaron trámites, falsearon la verdad, presentaron declaración jurada falsa, sus testigos también presentaron declaración jurada falsa, lo más grave es que presentaron los edictos el mismo día”, comentó.

Además asegura que la venezolana podría recibir una sanción por haber incurrido en diferentes delitos al no cumplir con el debido proceso.

“Nosotros no solo pedimos que se anule el matrimonio, sino también hicimos una denuncia contra Mario Hart, Korina Rivadeneira, la registradora civil y contra todos los que resulten responsables de este acto de corrupción. Hasta donde nosotros sabemos, el fiscal está pidiendo cinco años de prisión contra Korina Rivadeneira porque Mario Hart lo han sacado del proceso penal. Son cinco años de prisión y 20 mil soles de reparación civil por los delitos de fraude procesal, falsa declaración en proceso administrativo y falsedad genérica”, aseveró.

