Peluchín comparte cómo le gustaría que fuera su velorio: «Recuérdenme con una sonrisa»

Los conductores de «Amor y Fuego» Rodrigo González, conocido como Peluchín, y Gigi Mitre quienes hacen reír al público con sus ocurrencias, también les dejaron pensando en algo más serio: la muerte. Dentro de la charla, Peluchín dio detalles de cómo le gustaría que fuese su velorio.

Peluchín y Gigi Mitre hablan sobre la muerte

Todo comenzó cuando Gigi Mitre mencionó que «Ghost» es una película mítica, un tema llevó al otro. Y de pronto, Peluchín le preguntó: «¿Cómo te gustaría que fuese tu velorio?»

En una charla que más parece una mezcla de risas y reflexiones, Gigi expresó su deseo para el día en que parta de este mundo: «(Me gustaría) Que no haya velorio… Cuando yo me muera no quiero que vengan».

Mira también: Gigi Mitre lamenta ausencia de Oliver Sonne en partidos de la Selección: “El pobre está que hace millas y millas”

Pero Peluchín, con su estilo relajado, tiene una opinión diferente: «No, a mí sí me gustaría que vengan. Todas las personas que me quieren, que me aman, que pasen, si quieren llorar que lloren, si quieren reír que se rían, que cuenten anécdotas».

Parece que Gigi no está tan emocionado con la idea y comenta: «A mí, me voy y chau. Fiesta». Pero la cosa no termina ahí. Peluchín ya tiene en mente algunos detalles para su despedida: «El cajón eso sí, cerradito. Porque no sé cómo me van a arreglar. De repente no me gusta cómo me arreglan».

La «producción» del funeral de Rodrigo González

¡Miren nada más! Gigi se asusta un poco con la idea de cómo Peluchín planea su «producción» final. Y es que, según Peluchín, hay que dejar todo organizado para que no haya sorpresas: «Tengo que dejar eso bien encargado». Gigi algo descocertada le dice: «Se fregaron, (dices) me pones este zapato, con esta media… ¿Cómo quieres que sea la luz?».

Peluchín no se queda corto y ya tiene pensado el ambiente que quiere para su despedida: «La luz directa… Me ponen una foto donde salga más guapo. Las flores todas blancas. Pueden ser cartuchos, pueden ser lirios. Los nardos que me encantan como huelen. Por ejemplo, me pueden mandar eso. Hortensias».

Pero, ¿y las fotos? Peluchín tiene una solicitud especial: «Si van a abrir el cajón, no (fotos). Si no van a abrir el cajón, elijan la foto de mi Instagram». ¡Qué moderno!

Y como no puede faltar, Rodrigo González se asegura de que haya algo para comer y beber en su despedida: «Sanguchitos, podría ser sanguchitos. Puede ser café, porque tampoco van a ir y la gente la van a tener de hambre». El conductor piensa el bienestar de todos, incluso en esos momentos.

Mira también: Peluchín felicita a Luciana Fuster: “Ha vuelto más aterrizada, me encantó”

Peluchín remata la conversación con algo inesperado: «Algunos tragos selváticos, pueden traer». ¡Así es, hasta en su despedida quieren mantener el estilo!

Pero la cosa se pone más seria cuando Peluchín comparte un dato curioso: después de un velorio, es común que la gente tenga relaciones sexuales. Y por ello, él deja un mensaje: «Bueno, después de mi velorio, vayan y copulen. Siéntanse llenos de vida»

«Disfruten y recuérdenme siempre con una sonrisa. Háblenles a sus hijos de mí, a sus nietos, porque sino dicen que pasado unos años igual a todos nos van a olvidar en algún momento», concluye su reflexión Rodrigo González sobre cómo sería su velorio.

Así que, ya saben, según Peluchín y Gigi, la muerte no tiene por qué ser aburrida. El conductor se explaya y compartió su manera particular de ver las cosas, de ver la muerte. ¡Hasta la próxima!