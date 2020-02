¡‘Peluchín’ contraataca! “Si no demuestran sus acusaciones, tendrán que asumir las consecuencias”

Luego que Karen Schwarz, Tilsa Lozano, Cathy Sáenz y Susana Umbert, denunciarán a Rodrigo González por maltrato a la mujer y bullying, el conductor afirmó que las figuras de televisión tendrán que probar sus acusaciones.

“Lo que mi defensa me recomienda es que no se puede dejar simplemente en que esto proceda y decir ‘ya está’ y que quede demostrado que aquí no hay maltrato ni violencia de género, aquí tienes que probar que alguien te maltrata por ser mujer o ser hombre, no por estar en la televisión o hablar acerca de tu desempeño”, dijo Rodrigo.

“No solamente me voy a defender, tendrán que demostrar que lo que están acusando es cierto porque si no van a tener que asumir las consecuencias también”, agregó.

Asimismo, afirmó que las demandas de las figuras de televisión están afectando su imagen frente a sus auspiciadores en las redes sociales.

“(Tengo) una carrera construida en 11 años, donde se llega a familias, que me ha costado construir, no se puede pisotear de esta forma, porque detrás de mí hay marcas, hay imagen, hay familias que confían, el daño que se hace se va a tener que reparar”, aseveró.

APOYA A KAREN

El cantante Ezio Oliva le brindó su apoyo a Karen frente a la denunciar que interpuso a ‘Peluchín’. “Lo único que puedo decir es que respaldo completamente a mi esposa, acepto y la apoyo en lo que diga, haga y sienta. Lo que realmente importa es que Karen, Antonia y yo, estemos de acuerdo con lo decimos, hacemos y sentimos. Las opiniones son eso y las respeto si nosotros estamos bien”, indicó.

“NADIE PUEDE DIFAMAR”

Tras de pedir garantías contra su vida, Tilsa Lozano sostuvo que va a llegar hasta el final de la demanda contra Rodrigo por los diferentes calificativos que ha venido recibiendo desde hace 5 meses. “Todos podemos opinar, lo que no podemos es juzgar a alguien, difamar y calificar a alguien”, afirmó la exvengadora.