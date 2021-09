‘Peluchín’ critica a la ‘señito’ por polémica frase en ‘Reinas del Show’

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

¡Indignado! Gisela sorprendió a todos por su cuestionable frase en pleno programa en vivo, el conductor arremetió contra la ‘rubia’.

La presentadora soltó unas tremendas declaraciones en su última edición de su programa de baile, ya que la ‘señito’ estuvo entrevistando a Mario Irivarren y Vania Bludau cuando se refirió a los ‘machistas’.

También te puede interesar: Leonard León arremete contra Tomate Barraza tras llamarlo mal padre: “Deja de opinar de mi”

Esto sucedió cuando la ‘Calavera coqueta’ dijo que no le afecta las bromas que le hacen a su novia respecto a su pasado: “Ella tiene toda la libertad de hablar lo que quiera, de poner la ropa que quiera ponerse al bailar, de subir las fotos a su Instagram”, indicó.

Gisela felicitó por la opinión de Mario y dijo: “Esos son los hombres de hoy. Esta juventud que entiende mucho más que el machista de nuestro país. Bueno, no quiero criticar a los machistas porque hay muchos machistas que me siguen en el programa”.

A lo que ‘Peluchín’ se indignó con las tremendas palabras de la conductora: “La parte que me ha parecido es cuando dice ‘no quiere criticar a los machistas porque muchos machistas me siguen’. O sea no voy a criticar a los asesinos porque algunos asesinos me siguen; o no voy a criticar a los maltratadores, porque muchos me siguen… Cuando digo que a Gisela se le sale la cadena de la bici, no estoy mintiendo, cómo voy a dar ese tipo de mensajes?”, expresó.

SE BURLA DE EEG

El conductor de espectáculos Rodrigo González fue crítico al comentar sobre los guerreros que fueron a tierras aztecas a representar a Perú. Cabe decir que casi todos perdieron sus competencias a excepción de Pancho, Karen Dejo y Said Palao.

“Los guerreros fueron para hacer el papelón de su vida, fueron para ser masacrados (…) Yo creo que paradojas de la vida, a los que inventaron el carrusel les dieron la vuelta”.

Asimismo, el popular ‘Peluchín’ opinó sobre Nicola Porcella, quien representa a ‘Guerreros México’: “Nicola ahora es coach, bien alucinado. Ahora es mexicano, más mexicano que Frida Khalo”.

De otro lado, su dupla en la conducción Gigi Mitre dijo que la producción de EEG no perdió mucho pues ganaron en rating. “Por un lado, la producción está contenta porque les ha funcionado, pero no es bonito verlos como perdedores”.

También te puede interesar: «Hubo una traición», le dijo Paula a Jossmery por querer estar con Ignacio