Peluchín critica a Samahara Lobatón por negar agresión en pelea callejera: «Que se ahogue en sus mentiras»

La polémica está en su punto más candente con las recientes declaraciones de Rodrigo González, el popular Peluchín, y Samahara Lobatón. Recordemos que ella fue protagonista de una pelea callejera con su pareja Bryan Torres, y el video del enfrentamiento lo compartió el programa del conductor. Ante las declaraciones de Samahara sobre que el video era «sacado de contexto», Peluchín arremetió contra ella.

¿Qué dijo Peluchín?

El terreno está ardiendo después de las ácidas palabras de Peluchín: «El DNI dice una cosa, pero la edad mental dice otra. Ella puede tener 40, pero sigue siendo una niñata». Su observación se desencadenó luego de que Samahara diera a entender que el único problema de la pelea sería que la grabaron.

Mientras tanto, Gigi Mitre se unió a las críticas, afirmando: «Ella tiene distorsionada las cosas». A lo que Peluchín continuó: «Vive en un modo paralelo», dejando en claro la visión compartida por muchos sobre la situación.

Peluchín, sin rodeos, se sumergió más: «Una persona que vive en el error no se da cuenta… A mí me desgasta la Samahara». La contundencia de sus comentarios no se hizo esperar y Gigi añadió, haciendo eco de la incredulidad: «Ella dice que está sacado de contexto. Ya sea el contexto que quiera, ahí hubo agresión. Él le intentó morder el brazo, la pateó. ¿Qué tanto antes o después tenemos que contarlo?».

«Me parece una locura que tengamos que convencer a alguien de lo que ella pretende que nos fumemos en pipa su historia», comentó Peluchín, respaldando el análisis de Gigi. La crítica se centró en la contradicción de las explicaciones dadas por Lobatón.

«Pero fuera de eso. También dijo de que: ‘No, nosotros no salimos de la casa para que me hija no escuche’ y después dijo que la hija en ese momento estaba en el colegio. Ni siquiera se da cuenta de lo que dice», mencionó Gigi.

A continuación, Peluchín critica: «Inconsecuente, incongruente, contradictoria. Acaba de decir una cosa, si es así ¿cómo pasa lo otro? Aparte cómo puede ser sacado de contexto. De qué manera se saca de contexto…». «Exacto, las agresiones», completó Gigi.

La controversia no se detiene ahí. Las imágenes desataron un sinfín de análisis, incluso Peluchín pidió verlas sin ningún comentario, música o efectos: «Imágenes a pantalla completa, por favor». Este análisis se concentró en la objetividad de las imágenes en sí y la interpretación personal de estas.

«Las imágenes hablan por sí solas. No hay manera de tergiversar, de amañar allí un poquito para que parezca. ¡No! Nada», argumentó Peluchín. «Pero cómo hay gente que tienen en su cabeza otra forma de ver las cosas. Es como se creen… sus propias mentiras», comentó Gigi.

«Bueno, vamos a dejarla ahí que se ahogue en sus propias mentiras», finaliza Peluchín.

¿Qué dijo Samahara Lobatón sobre las imágenes?

Samahara, por su parte, defendió su versión en «América Hoy», refutando las imágenes que se difundieron. «Lo qué pasó ese día solo lo sabemos él y yo. Y más allá de lo que ustedes puedan ver u opinar hay un contexto más allá… No solamente es lo que se ve, hay un contexto detrás», aseveró.

La joven también defendió su rol como madre y su decisión de evitar que su hija presenciara algún altercado: «Mi hija estaba en el colegio, ni siquiera estaba ahí. No queríamos que nadie escuchara en nuestra casa, (por eso) es que salimos».

A pesar de la defensa y las explicaciones, la discusión sigue en pleno vuelo entre Peluchín, Samahara, Gigi Mitre y otras voces de la farándula. La controversia ha generado un intenso debate en las redes y entre los seguidores de los involucrados.