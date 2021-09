‘Peluchín’ defiende a Mario Hart tras pelea con Elías: “Toda acción tiene su reacción”

Compartir Facebook

El conductor de espectáculos Rodrigo González se dio espacio en la última edición de ‘Amor y Fuego’ para comentar sobre la pelea de Mario Hart y Elías Montalvo que terminó hundiéndolos en una suspensión.

“Las plataformas explotan Gigi, yo siento que hoy les voy a fallar a cada uno de mis ‘rodriguistas’ porque están esperando que destruya a Mario Hart y yo no lo voy hacer”, dijo en un primer momento el popular ‘Peluchín’.

Asimismo, el comunicador dijo que el tiktoker le habría dado un “tortaso que más parecía puñete” y eso tuvo su lógica reacción. “Después de ver estas escenas no voy a justificar nunca una agresión venga de donde venga, pero quieres que te diga una cosa, si yo estoy en un juego y alguien me hace lo que Elías le hizo a Mario, pero creo que entiendo su reacción que eso se llama acción y reacción. Eso uno no lo piensa pero si alguien te agarra la cabeza, ese no es un tortaso, ese fue un puñetazo, Mario se lo devolvió”, agregó.

En la misma línea, Rodrigo González calificó de desubicado a Elías Montalvo y lo ‘chancó’ por empezar la agresión.

“Yo creo que quiso hacerse el gracioso y no calculó su fuerza. Mario Hart tiene una animadversión que tiene por defecto. Es alguien que me cae mal por a lo largo de los años, pero que hago aquí aprovechar la ocasión que debió no reaccionar, pero si alguien te golpea, te empuja o insulta. Este fue un golpe fuerte. Los dos se merecen estar fuera porque además Mario no paró”, concluyó.

Usuarios tildan de abusivo a Mario Hart tras puñetazo a Elías

Sobre este hecho, el programa decidió suspender a ambos competidores, sin embargo usuarios defienden al joven Elías y califican a Mario de abusivo y matón. “Que se controle el abusivo Hart”, “Malcriado”, “Matón’, “Horrible comportamiento de Mario Hart, sáquenlo”, fueron algunos comentarios de cibernautas vía Twitter.

Cabe decir que también por la misma red social, usuarios han creado el hashtag “#Mariofuera”.

