Luego que la conductora Cathy Sáenz dijera que Rodrigo González le debe dinero tras ganarle juicio, el comunicador la dejó como mentirosa y aseguró que ya pagó la indemnización a la presentadora de ‘Mujeres al mando’.

“Es verdad que me ganó un juicio porque yo dije que se había metido con el novio de ese entonces de Tula Rodríguez, el jefe de informaciones, en quien yo confiaba, me pasó un diario (donde corroboraban la información). En su momento esta versión fue desmentida, pero yo lo di por cierta”, dijo Rodrigo.

“Aunque, Tula Rodríguez dijo que esto sí había ocurrido. Ella me ganó el juicio y la penalidad que pone el juez y la justicia son 15 mil soles en solidaridad compartida con Latina, al cual encuentra como tercero civil responsable. Entonces yo no le debo nada a nadie porque lo primero que hice fue pagar mi mitad que son 7 mil 500, ya está abonado, ¡revisa tus cuentas!”, agregó.

El presentador le aconsejó a la ‘Mamacha’ que pida el resto del dinero a Latina. “La otra mitad te la tiene que pagar el canal que hoy te da trabajo, pídele a tu jefa Susana Umbert”, aseveró.

Finalmente, le pidió que no genere titulares o protagonismo “mintiendo” y mostró una noticia donde Tula confirma que Cathy se metió con su ex novio. “Trabaja, dobletea, recurseate, pero yo no te debo nada. Pídele al canal que te da trabajo”, apuntó.