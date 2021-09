‘Peluchín’ echa a ‘Urraca’: “Gisela exponía a Ethel de niña y Magaly se sentía con derecho de llamarla ‘chiquigorda’”

Compartir Facebook

¡Sin pelos en la lengua! Rodrigo González recordó cómo la conductora llamaba a la hija de la ‘señito’ cuando ella era una menor de edad.

Tras el caso de Juan Víctor y Andrea San Martín por exponer a su pequeña en las redes sociales, ‘Peluchín’ comentó cómo lo hacía en su momento Gisela Valcárcel al exponer a Ethel Pozo cuando era una niña.

Incluso comentó como la llamaba Magaly a Ethel: “A mí me aterroriza que expongan tanto a los niños las personas adultas”.

Además acotó lo siguiente: “Mira Gisela exponía tanto a Ethel desde el primer programa que se sentó ahí, que Magaly se sentía con derecho a llamarla ‘chiquigorda’ a una criatura y darle bullying. ¿Te das cuenta en lo que puede terminar todo esto?”, comentó.

También mencionó el caso de Susy Díaz con Flor Polo: “Florcita lo mismo con Susy Díaz y todo lo que le decían porque Susy la exponía. Entonces hay gente que cree que tiene libertad de sobrepasarse pretexto que los padres lo están exponiendo y sí, lo están exponiendo”, concluyó.

MAGALY ‘CHANCA’ A ETHEL

La conductora de televisión Magaly Medina no dudó en mostrar su indignación al ver las lágrimas de Ethel Pozo, quien comentó que le apenaba mucho no pasar mucho tiempo con su hija debido al trabajo de conducción de ‘América hoy’.

“La mayoría de mujeres en este país tienen que dejar a sus hijos aunque no quieran, y encima no tienen cómo dejarlos con una nana o una empleada, tienen que dejarlos a veces solos, porque tienen que ir a trabajar, porque si no trabajan, no tienen qué comer”, dijo la ‘Urraca’.

“Cuando tenemos que llorar, tenemos que hacerlo cuando algo es realmente importante, estamos en un show de televisión. Todos sabemos por qué estamos en un show de televisión, qué es lo que queremos de esto”, agregó.

Magaly Medina no se guardó nada y se fue con todo, incluso le recordó a Ethel Pozo que gracias por la oportunidad que le dio su mamá Gisela Valcárcel, está en televisión. “Ethelcita, si tienes tanto sentimiento de culpa, no puedes con eso y te agarra el lloriqueo, te recomiendo hijita, que de verdad te vayas a tu casa porque nadie te va a extrañar”, dijo.

“Eres una afortunada, porque tienes una chamba que muchos quisieran, tú no necesitas, pero estás trabajando en una chamba de tus sueños, como conductora de televisión aunque no le hayas ganado a nadie”, continuó.

