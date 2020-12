‘Peluchín’ echa flores al cuerpo de Jossmery Toledo: ”Es impresionante”

Compartir Facebook

Peluchín eligió a la tombita tik tok, Jossmery Toledo, como la “farandulera” con mejor cuerpo hoy por hoy. Este comentario surgió en la conversación donde Rodrigo Gonzáles y su co-conductora Gigi Mitre charlaban sobre los arreglitos y retoquitos que se habría hecho Sheyla Rojas.

“¿Quién te parece que tiene el mejor cuerpo hoy por hoy en la tele? Yo creo que la “tombita” ¿no? Jossmery Toledo está muy bien”, comentó el conductor, quien además confesó que eso no era lo que pensaba de ella cuando recién saltó a la fama.

Pero su opinión respecto al físico de la ex-policía cambió cuando la conoció en persona. “No lo pensaba así cuando la conocía a través solo de la pantalla, sí lo pienso hoy después de haberla visto en persona”.

¿Y el rostro más bello?

Asimismo, el conductor aseguró que, para él, el rostro más bello de la televisión peruana es el de Ivana Yturbe. “Mi estilo de mujer así, si tendría que gustarme para eso, como Ivana Yturbe”.

El popular Peluchín recordó una conversación que tuvo con Ivana en la playa, cuando ella no traía ni un poquito de maquillaje en el rostro. El conductor relata que quedó encandilado por la exótica belleza de la modelo.

“Yo he visto a la Yturbe sin una gota de maquillaje en la playa. Ella me hablaba, y mira que lo mío no va por ahí, y yo no podía concentrarme en lo que estaba hablando porque yo la veía y decía ‘qué bonita, qué linda su cara, qué bonita nariz, qué bonita sonrisa, qué bonito pelo’”

