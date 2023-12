Peluchín felicita a Luciana Fuster: «Ha vuelto más aterrizada, me encantó»

La reina Luciana Fuster está de vuelta en casa después de arrasar en Tailandia con su corona de Miss Grand International 2023. Pero lo más emocionante no es eso, sino cómo Peluchín, el presentador más picante de la televisión, está alabando su regreso.

¿Peluchín elogió a Luciana Fuster?

Luciana Fuster ha vuelto a Perú con la corona de Miss Grand International 2023 y está causando sensación en su regreso. Ante ello, Peluchín, uno de los conductores más reconocidos de la televisión y los espectáculos, está elogiando su actitud.

Rodrigo González, en su programa «Amor y Fuego», no pudo resistirse y elogió la actitud de Luciana tras regresar a Perú. «Ha vuelto más aterrizada, aterrizó junto al avión, me encantó. Dejó los aires por allá, me ha gustado», expresó Peluchín, aplaudiendo el cambio de actitud de la exchica reality.

Mira también: ¡Lo celebra ‘Peluchín’! Rodrigo González ganó el juicio que le interpuso Karen Schwarz por llamarla ‘mosca muerta’

Y es que, según el conductor, Luciana ha cambiado su forma de lidiar con la prensa. Un giro total en su actitud. Peluchín no solo le dio elogios, sino que recordó su pasado mientras la mencionaba como la nominada en ‘Los desubicados del año’ en su programa «Amor y Fuego». Aunque no ganó el premio, Peluchín la destacó como una de las figuras que ha dado un giro positivo.

Parece que el viaje a Asia le hizo bien a la bella Luciana, porque volvió con una energía diferente. Peluchín, siempre directo y sincero, no dudó en expresar su alegría por este cambio en la actitud de la influencer.

Luciana aclara rumores de separación Patricio Parodi

Pero eso no es todo. Luciana también aprovechó para contar detalles de su relación con Patricio Parodi. La parejita está más unida que nunca. La distancia no les afectó en lo absoluto, según la modelo. «Estamos a la distancia sí, pero la comunicación que tenemos y la conexión que tenemos va más allá de la distancia», dijo Luciana antes de su regreso a Lima.

Luciana, cuando asistió a «Esto es Guerra» lanzó su aclaración: «Para mí es algo hasta loco aclarar porque no ha pasado por nuestra cabeza, no hemos tenido ninguna conversación de ese tipo. Todo sigue exactamente igual. Estamos a la distancia, sí, pero creo que la la comunicación y la conexión que tenemos va más allá».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de América Hoy (@americahoytv)

Mira también: ¡Unos tórtolos! Luciana Fuster y Patricio Parodi se van de viaje por fiestas

Por su parte, Patricio Parodi dijo: «La verdad es que jamás se nos ha pasado por la cabeza. Es mala prensa queriendo especular con la distancia. Tiran supuestos como si Luciana y yo hubiéramos tenido una pelea, ¡y nada que ver! Y eso hace que todos los seguidores nos escriban preocupados».

Así que ya lo saben. Luciana Fuster vuelve con toda la actitud y Peluchín no puede estar más feliz con este nuevo capítulo en la vida de la reina. Estaremos atentos a cualquier actualización del tema. ¡Hasta la próxima!