‘Peluchín’ le da un ‘consejo de pata’ al ‘Gato’ sobre Melissa: “Esta es satánica”

¡Se solidariza! El conductor de Amor y Fuego le aconsejó a Rodrigo Cuba sobre todo lo que hizo su aún esposa tras ser ampayada con su bailarín.

‘Peluchín’ muy fiel a su estilo le brindó un consejo al pelotero tras el ampay de Melissa con Anthony Aranda y le mencionó todo lo que hizo la modelo.

“Escúchame Gato, consejo de pata. Imagínate si ella hubiera reconocido, pero no solamente te pone los cuernos, no solamente te pasa de gato a reno en 0.5, sino que además te pisotea, te quiere hacer quedar mal, o sea esta es satánica”, comentó.

La especialista invitada en el programa indicó que Melissa era la quien se debería ir de la casa y no el ‘Gato’: ”La persona que comete el error es la persona que debería dejar ese lugar que están en común, sería lo adecuado, pero ella dice que no tiene dónde irse. Pero, eso lo piensas antes, lo calculas antes”.

“Cuando Melissa decide ir a ese estacionamiento, ya se estaba exponiendo. No estaba pensando mucho en su aún esposo y mucho menos en su pequeña”, concluyó.

MELISSA: “NO TENGO A DÓNDE IR”

Durante la última emisión de ‘América Hoy’, Melissa Paredes explicó por qué continúa viviendo con Rodrigo Cuba pese a la separación que según explica, el pelotero ya sabía.

“Fuimos amigos hasta el día de ayer y para mí, la amistad es más que una relación de pareja, para mí la amistad es algo que yo no quería romper con él porque es el papá de mi hija. Es gran papá, es un buen papá y yo no lo voy a negar”, dijo.

Lo más curioso vino después, cuando Janet Barboza le preguntó por qué seguía viviendo con Rodrigo Cuba: “Janet, ya se lo dije mil veces ¿Qué hago si él no quiere irse?”, respondió.

“Yo no tengo a dónde ir, no tengo otro lado, él tiene una casa extra, yo no. Yo no y aparte si yo me voy, él me puede denunciar por abandono de hogar, voy a ver ahorita todo lo legal, mi cabeza está así”, agregó.

“Para mí la palabra valía más y el acuerdo que teníamos él y yo valía más que cualquier cosa legal, pero por lo visto no es así y ahora yo voy a tener que ir con pruebas y con todo en este momento a ver la parte legal”, concluyó.

